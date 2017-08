Najväčší slovenský metalový sviatok More Than Fest prinesie veľké hviezdy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolenská Slatina 7. augusta (TASR) - Zrejme najväčší slovenský letný hudobný festival zameraný na metalovú hudbu bude v dňoch 17. - 20. augusta vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen. More Than Fest od svojej obnovenej premiéry v Banskej Bystrici každým rokom zvyšuje latku a prináša zvučné mená tohto žánru do stredoeurópskeho priestoru."Festival od svojho obnovenia láka každý rok tisíce fanúšikov a aj tento rok prinesie to najlepšie zo svetovej a domácej metalovej scény. Aj tento rok sme sa snažili vyskladať line-up tak, aby si každý našiel tú svoju srdcovku a zároveň aby mohol spoznať aj nové začínajúce kapely,“ uviedol pre TASR hlavný organizátor festivalu Ján Poliak z agentúry EPG.Medzi účinkujúcimi je napríklad vikingská horda zo Škandinávie s názvom Amon Amarth, legendy metalovej scény Over Kill, Edguy, okultisti Gorgoroth, Steve Harris z Iron Maiden v rámci svojho projektu British Lion, zakladajúci členovia Sabatonu s názvom Civil War či temná severská partička Insomnium.Zároveň sa fanúšikovia môžu tešiť na speváčky kapiel Arkona, Epica, Cobra and Lotus či Symfobia. Z československých mien sú zárukou skvelej šou Horkýže slíže, Ramchat, Queenmania, Ataraxia alebo Alkehol.Festival ako každý rok prinesie aj niekoľko originálnych vystúpení. „Sme veľmi radi, že v rámci našich dobrých vzťahov a povesti u kapiel sa podarí pritiahnuť na festival veľké hudobné esá. Tento rok je to už spomínaný Steve Harris z Iron Maiden, Timo Tolkki, stojaci za úspechom Stratovarius, exčlen Helloween Roland Grapow, a lahôdkou bude vystúpenie obnovenej legendy Rage, pod názvom Rage Meets Refuge, ktorá zahrá na Slovensku jedno z troch naplánovaných festivalových vystúpení pre toto leto,“ doplnil Poliak.Samozrejmosťou bude stanové mestečko, ktoré sa bude rozkladať v oplotenom areáli s rozlohou 12,5 hektára, s posilnenými sociálnymi zariadeniami či sprchami.