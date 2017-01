Najväčší stredoslovenský výrobca vína vyváža aj do Číny

Ilustračná fotografia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľký Krtíš 29. januára (TASR) - Najmä do nových technológií, ale aj do obnovy vinohradov investoval v uplynulých troch rokoch najväčší stredoslovenský výrobca vína, spoločnosť Movino Veľký Krtíš. Investície predstavovali asi 3 milióny eur. Pre TASR to uviedol konateľ spoločnosti Ondrej Celleng." vymenoval hlavné akvizície nákupu s tým, že spoločnosť využila aj podporu z fondov EÚ.Movino v súčasnosti obhospodaruje približne 220 hektárov vinohradov. "" priblížil. V roku 2015 napríklad vysadili v Čebovciach šesť hektárov tramínu a v roku 2014 v Bušinciach päť hektárov tej istej odrody. "" podotkol. V tomto roku chystá spoločnosť výsadbu ďalších 14 hektárov rôznych odrôd.Podľa Cellenga bola úroda hrozna v roku 2016 nižšia zhruba o 25 % ako v roku 2015. Príčinou boli hlavne jarné mrazy, ktoré zdecimovali vinohrady vo vinohradníckej obci Bušince. "" pripomenul." dodal.Movino plánuje tento rok predať okolo 3 miliónov litrov vína, čo je zhruba úroveň minulého roku. "" doplnil Celleng.Hlavnými odberateľmi vína sú obchodné reťazce (60 % predaja), nezávislý veľkoobchod (10 %), reštaurácie a priamy predaj zákazníkom (10 %), a 20 % tvorí export, hlavne do ČR a do Číny.Spoločnosť v súčasnosti priamo alebo nepriamo zamestnáva približne 80 ľudí, k tomu sezónne priberá ešte ďalších asi 50.