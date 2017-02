Najväčší utečenecký tábor Dadaab bude ďalej existovať

Na snímke je najväčší utečenecký tábor na svete Dadaab v africkej Keni. Foto: TASR Foto: TASR

Nairobi 9. februára (TASR) - Kenský súd zrušil vládne nariadenie o zatvorení tábora Dadaab, v ktorom žijú státisíce somálskych utečencov a je často označovaný za najväčší svojho druhu na svete.Sudca John Mativo dnes označil príslušné nariadenie kenského ministerstva vnútornej bezpečnosti z vlaňajšieho mája za nezákonné a diskriminačné. Šéf rezortu podľa sudcu v tejto veci prekročil svoje právomoci a konal v rozpore s kenskou ústavou a medzinárodnými dohovormi.Vláda v Nairobi taktiež nepredložila presvedčivé dôkazy o tom, že by Somálsko bolo bezpečnou krajinou, do ktorej možno vracať utečencov.V tábore Dadaab v blízkosti hraníc Somálska žije na základe rôznych informácií zhruba 200.000-300.000 ľudí, prevažne somálskych utečencov. Kenská vláda vlani nariadila jeho uzavretie, keďže podľa nej predstavuje riziko pre bezpečnosť krajiny. Kenské úrady tvrdia, že v tábore sa ukrývajú militanti zo somálskej islamistickej skupiny aš-Šabáb a pašeráci zbraní.Proti avizovanému uzavretiu Dadaabu protestovala aj Organizácia Spojených národov, ktorá vyzvala vládu, aby svoje rozhodnutie ešte prehodnotila. Somálski utečenci by sa po zrušení tábora museli nedobrovoľne vrátiť naspäť do vlasti.