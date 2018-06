Najväčšia európska súťaž startupov spoznala víťaza 30.000 EUR

INNOENERGY JE NAJVÄČŠIA INOVAČNÁ PLATFORMA PRE UDRŽATEĽNÚ ENERGIU V EURÓPE

Pre víťazný tím Zubax Robotix môže víťazstvo okrem finančnej odmeny znamenať aj významný posun pri presadení sa na trhu. „Za sedem rokov od spustenia investovalo InnoEnergy do inovatívnych projektov 2 mld. eur. Vďaka tejto podpore prišlo na trh doteraz 80 produktov z oblasti energetiky, čistých technológií. Rovnakú šancu teraz dostane aj Zubax Robotix,“ hovorí predseda poroty Christo Balinow, Business Development Director z InnoEnergy Central Europe.Druhé miesto v tohtoročnom PowerUp a cenu 10 000 € získal WellParko z Litvy. Na treťom mieste sa umiestnil český startup Neuron Souondware, ktorý vyhral 5000 €. Celoeurópskeho finále sa 19. júna v Prahe zúčastnilo 15 startupov, ktoré odprezentovali svoje riešenia nielen medzinárodnej porote, ale aj investorom a médiám. Vo finále súťažili víťazi národných kôl z Maďarska, Poľska, Českej Republiky, Slovenska, Slovinska, Lotyšska, Litvy, Srbska, Turecka, Ukrajiny, Estónska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska a Grécka. Finalistov vyberali v 24 európskych krajinách z celkovo 299 prihlásených startupov.Víťaz slovenského kola PowerUp!, startup PowereX, v konkurencii európskych startupov vzbudil záujem. Riešenie, s ktorým išli do Prahy, má priniesť efektívnejšie využitie existujúcich kapacít na prenos elektriny. Vyriešenie tohto problému by mohlo ušetriť miliardy eur, ktoré budú musieť energetické spoločnosti v budúcnosti investovať do nových kapacít na prenos energií. “PowerUp! prináša nové a svieže nápady a riešenia. Je potešením byť partnerom tejto súťaže už druhýkrát. Keďže aj MOL sa transformuje, kontakt so startupmi hrá veľmi dôležitú úlohu v našej stratégii,” dodáva Zsolt Winkler, riaditeľ Open Innovation Hub v MOL Group a člen poroty finále PowerUp!.Vysokú úroveň tohtoročných finalistov ocenila aj Gul Erol, CTO Enerjisa. „Vieme, že adaptovať sa na rýchlo sa meniace výzvy budúcnosti môžeme iba udržateľnými riešeniami, ktoré prinášajú inovatívne a agilné startupy. V Enersija sme hrdí na to, že sme partnerom PowerUp!, keďže nás spája s veľmi zaujímavými myšlienkami z celej Európy,” dodáva G. Erol.Rastúcu úroveň súťaže a súťažiacich ocenil aj Michal Maćkowiak, Head of Innovation Rafako S.A. „Teší nás, že tento rok sme mali súťažiacich nielen s nápadmi z energetiky, ale aj z oblasti elektromobility a inteligentných miest. Tak ako aj my v RAFAKO, aj samotná súťaž hľadá ďalšie perspektívne oblasti, čo umožní diverzifikovať záber a tržby aj na nové vyššie spomenuté oblasti,” dodáva M. Maćkowiak.InnoEnergy podporuje a investuje do inovácií v každej fáze ich vývoja – od vzniku ideí až po dodanie zákazníkovi. So sieťou partnerov vytvára prepojenia naprieč celou Európou, spája tvorcov a priemysel, podnikateľov a trhy, nádejných absolventov škôl a zamestnávateľov, výskumníkov a firmy. Platforma InnoEnergy vznikla v roku 2010 a podporuje ju Európsky inštitút pre inovácie a technológie (EIT).