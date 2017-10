Najväčšia škandinávska banka Nordea plánuje zrušiť najmenej 6000 miest

Šéf banky Nordea Casper von Koskull Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 26. októbra (TASR) - Najväčšia škandinávska banka Nordea oznámila, že plánuje zrušiť najmenej 6000 pracovných miest. Banka zároveň zverejnila výsledky za 3. kvartál, v ktorom zaznamenala mierny nárast príjmov z úrokov.Banka so sídlom vo Švédsku uviedla, že plán na zrušenie pracovných miest je súčasťou ďalšej fázy redukcie štrukturálnych nákladov. Medzi prepustenými bude aj 2000 konzultačných pozícií. Banka odhaduje, že náklady na reštrukturalizáciu zaťažia v 4. štvrťroku 2017 jej výsledky sumou v rozmedzí od 100 do 150 miliónov eur.Nordea nepovedala, v akom časovom rámci plánuje znížiť počet pracovných miest. Zvyšných 4000 nekonzultačných pozícií predstavuje 13 % jej pracovníkov (na konci roka 2016).Banka zároveň oznámila, že v 3. kvartáli zaznamenala čistý príjem z úrokov vo výške 1,19 miliardy eur, čo je o 1 % viac ako v predchádzajúcom roku.Zisk pred odpisom straty z úverov dosiahol 1,17 miliardy eur. To je o 9 % menej ako v predchádzajúcom roku, ale nárast o 5 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.Prevádzkový zisk banky v sledovanom období klesol o 5 % na 1,09 miliardy eur. Návratnosť vlastného kapitálu dosiahla 10,5 %, zatiaľ čo vlani to bolo 11,6 %.Nordea začiatkom septembra oznámila, že presunie svoju centrálu zo Švédska do susedného Fínska. Chce mať totiž sídlo v krajine, ktorá je súčasťou bankovej únie. Zároveň jej tak klesnú náklady spojené s regulačnými opatreniami vo Švédsku.Banka sa začiatkom roka dostala do sporu so švédskou vládou pre jej plány zvýšiť odvody do garančného fondu a sprísniť regulačné opatrenia. Už vtedy začala uvažovať o presune svojho sídla do Helsínk alebo Kodane. Švédska vláda v júni predložila upravený návrh, vedenie banky už ale plány nezmenilo.Nordea, ktorá z pohľadu trhovej kapitalizácie patrí k 10 najväčším bankám v Európe, zároveň ubezpečila, že klientov sa zmena sídla nedotkne. Dokončenie procesu sa očakáva v 2. polroku budúceho roka. O presune by ešte mali rozhodnúť akcionári banky, ktorí ho musia schváliť dvojtretinovou väčšinou.Nordea vznikla v roku 2000 zo štyroch škandinávskych bánk. Ku koncu marca tohto roka mala banka vyše 11 miliónov klientov a 31.640 zamestnancov.