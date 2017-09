Najväčšia škandinávska banka Nordea presunie svoju centrálu do Fínska

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm/Helsinki 7. septembra (TASR) - Najväčšia škandinávska banka Nordea presunie svoju centrálu zo Švédska do susedného Fínska. Ako uviedla, chce mať sídlo v krajine, ktorá je súčasťou bankovej únie. Zároveň jej tak klesnú náklady spojené s regulačnými opatreniami vo Švédsku.Banka sa začiatkom roka dostala do sporu so švédskou vládou pre jej plány zvýšiť odvody do garančného fondu a sprísniť regulačné opatrenia. Už vtedy začala uvažovať o presune svojho sídla do Helsínk alebo Kodane. Švédska vláda v júni predložila upravený návrh, plány vedenia banky ale už nezmenila.Podľa najnovšieho oznámenia banky bude sídlo v Helsinkách, nakoľko Fínsko je už súčasťou bankovej únie. To znamená, že jeho najväčšie banky sú pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky (ECB). Dánsko a Švédsko zatiaľ iba uviedli, že pripojenie k bankovej únii zvážia.povedal šéf banky Björn Wahlroos.Nordea, ktorá z pohľadu trhovej kapitalizácie patrí k 10 najväčším bankám v Európe, zároveň ubezpečila, že klientov sa zmena sídla nedotkne. Dokončenie procesu sa očakáva v 2. polroku budúceho roka. O presune by ešte mali rozhodnúť akcionári banky, ktorý ho musia schváliť dvojtretinovou väčšinou.Nordea vznikla v roku 2000 zo štyroch škandinávskych bánk. Ku koncu marca tohto roka mala banka vyše 11 miliónov klientov a 31.640 zamestnancov.