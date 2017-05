Najväčšia solárna elektráreň sveta pláva na vode

Je to najväčšia fotovoltaická elektráreň na svete a podľa domnienok odborníkov by mala vydržať dlhšie, ako akákoľvek iná továreň na energiu využívajúca solárne panely. Najväčší podiel na dosahovaní tohto cieľa má samotný fakt, že celá elektráreň pláva na vode a tým sa chladí. Solárne panely z kremíka sú síce skvelý vynález, avšak ich samotným vystavením častokrát extrémnym teplotám na priamom slnku časom dochádza k ich postupnému ničeniu. Tomu má zabrániť voda, ktorá kremíkové panely ochladzuje aj vtedy, keď produkujú maximum energie zo svetla.





O realizáciu takejto nezvyčajnej solárnej elektrárne sa postarala firma Sungrow Power Supply. Nachádza sa pri čínskom meste Huainan v provincii Anhui, ktorému dodáva elektrinu.



Zaujímavosťou je, že plávajúca solárna elektráreň je postavená na mieste, kde sa kedysi ťažilo uhlie. Vzniká tak vtipný historický paradox, keď sa jedno miesto stalo dejiskom ťažby suroviny, ktorú ľudstvo používalo počas určitého úseku jeho existencie a potom miestom získavania novej čistejšej formy energie, ktorá nemá pôvod na Zemi. Pôvodné bane na uhlie sa po rokoch zaplavili vodou, vzniklo jazero a solárne panely na ňom plávajú.



Istotne aj vám sa v mysli vynára otázka, či je bezpečné, aby energia o výkone 40 megawattov len tak plávala vode. Číňania očividne spravili veľa preto, aby zabezpečili bezpečnosť ich revolučného konceptu a zatiaľ im to funguje - elektráreň produkuje elektrinu a posiela ju ďalej.



Solárne farmy sú niečo, s čím sa budeme stretávať čoraz častejšie. Skvelé je, že vedia vyrábať elektrinu iba pomocou svetla, čo môžeme považovať za „čistú energiu“. Už sme o nej písali aj v samostatnom článku. Ich veľkou nevýhodou je však to, že zaberajú veľkú plochu a teda miesta, ktoré by sa dali využiť napríklad ako poľnohospodárska pôda.



Práve preto sa solárne panely umiestňujú na strechy domov, aby skrátka nezavadzali. Strechy zvyčajne nemajú také veľké plochy, aby sa z nich mohli stať elektrárne, také jazero už ale áno. Solárna elektráreň v Číne má rozlohu až 25 štvorcových kilometrov.