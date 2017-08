Najväčšia výstava AGROKOMPLEX so zásadnými zmenami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

NITRA 7. augusta 2017 (WBN/PR) - V dňoch od 17. do 20. augusta 2017 opäť otvorí svoje brány NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre. Poľnohospodársky a potravinársky veľtrh prinesie zábavu, potešenie aj množstvo odborných a kultúrnych podujatí.Organizátori sľubujú, že Agrokomplex 2017 bude iný ako tie predošlé. Podujatie sa orientuje na program pre všetky vekové kategórie a tak si prídu na svoje celé rodiny. Nezabúda sa pri tom ani na odbornú verejnosť, pre ktorú sú pripravené odborné diskusné stoly v nebývalom počte.Ťahákom výstavy bude napríklad jedinečný interaktívny pavilón F, kde sa prezentuje expozícia slovenského vidieka v minulosti a dnes. Cieľom je spoznávanie Slovenska zaujímavou hravou formou pre deti. Určite nezaostane ani prezentácia chovu zvierat a ich hravých mláďat na ,,Národnej výstave hospodárskych zvierat“. Táto je veľkým lákadlom nielen pre odborníkov. Gazdovský dvor prezentuje ukážky vajec od prepeličích až po pštrosie. Zaujímavosťou tiež bude maľovanie farbami vyrobenými z pôdy. Novinkou na výstave zvierat bude prezentácia nového plemena ,,Slovenská dojná ovca.“ Bohatý odborný program je doplnený prezentáciou napr. Sokoliarstva, jazdami na koni pre návštevníkov, Westernové jazdenie, gulášové hody, podkúvanie koní a furmanské preteky v ťažkom ťahu.Voľná plocha E je tento rok zameraná nie len na poľnohospodársku techniku ale je pripravená aj expozícia orientovaná na spoznávanie práce na poli, chovu zvierat a výslednú potravinu na pulte v obchode. Celá náučno-poznávacia prezentácia je doplnená sprievodným programom pre odborníkov a samozrejme súťažami pre deti. Rastlinná výroba bude prezentovaná na výstavných políčkach výstavami nazvanými ,,Dni poľa“ a ,,Zelenina, ovocie roka“. Tieto budú doplnené o predaj záhradkárskych potrieb pre každého. Aj v tomto roku bude kolorit výstavy sprevádzať piskot parnej lokomotívy z poľnej železnice.Najlepšie slovenské potraviny ocenené ,,Značkou kvality“ môžu návštevníci ochutnať v pavilóne M1 a zároveň si tu môžu pozrieť ,, Farmárske trhy“ doplnené o možnosť zakúpenia výrobkov farmárov. Tradičné slovenské produkty ponúkne výstava ,,COOP EXPO.“ Ľudové zvyky a prácu remeselníkov uvidia návštevníci v pavilóne M2, ktorý zároveň ponúkne prezentáciu vedy, výskumu a školstva. Atrakciou pavilónu bude 14 metrové akvárium plné rýb. Cukrári budú predvádzať svoje umenie v pavilóne C, kde sa pokúsia o zápis do Guinnesovej knihy rekordov v počte ozdobených kapkejkov a budú súťažiť o cenu Torta Roka 2017.V slovenskom poľnohospodárskom múzeu si návštevníci mimo iného budú môcť pozrieť preteky v tradičnom spôsobe kosenia, traktorparádu a vyrezávanie úľov z dreva . Celý program múzea sa bude odohrávať v prostredí historického skanzenu. Celodenný kultúrny program bude prebiehať na vynovenom Amfiteátri až do večerných hodín. Prídu si na svoje milovníci folklóru aj modernej hudby.V poľnohospodárstve neexistuje oblasť, ktorá by nebola prezentovaná na aktuálnom ročníku Agrokomplexu. Príďte na jedinečnú výstavu, ktorá je určená pre všetkých.Mário Dingariaditeľagrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik