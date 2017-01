Najväčším filantropom v súčasnosti je Bill Gates

Bill Gates Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. januára (TASR) - Americký filantrop Andrew Carnegie sa raz vyjadril, že. Mnohí úspešní podnikatelia sa v určitom období svojho života začínajú deliť s bohatstvom so svojou komunitou. Stávajú sa filantropmi. Ich posudzovatelia tvrdia, že sa týmto prejavuje ich ušľachtilosť, kritici za tým vidia úľavy na daniach.Nech sú dôvody ich štedrosti akékoľvek, peniaze na charitu sú potrebné a majú určitý vplyv aj na ich vlastný život.Superboháči poskytli spolu na dobročinné účely 106,8 miliardy USD (101,32 miliardy eur). Údaj publikovala výskumná organizácia Wealth-X. Americký portál msn však neuviedol, za aké obdobie sa skumulovala táto suma.Najväčším filantropom súčasnosti je Bill Gates, ktorý daroval na dobročinné účely už 27 miliárd USD. Svoje projekty väčšinou uskutočňuje prostredníctvom Nadácie Bill & Melinda Gatesovci. Hneď za ním nasleduje Warren Buffett, predseda správnej a výkonnej rady spoločnosti Berkshire Hathaway, ktorý vynaložil na charitu 21,5 miliardy USD. V roku 2006 sľúbil, že zo svojho bohatstva dá 85 % nadácii Gatesovcov a iným podobným nadáciám. Na treťom mieste sa nachádza George Soros, predseda investičného fondu Soros Fund Management. Má aj prezývku Muž, ktorý položil na lopatky Bank of England. V krátkom čase predal 10 miliárd GBP (11,68 miliardy eur). Operáciou dosiahol zisk 1 miliardu USD.Obchod uskutočnil v roku 1992 počas čiernej stredy, tesne pred vypuknutím britskej finančnej krízy.Soros poskytol už 8 miliárd USD na rozvoj obcí a miest, sociálne služby, rozvoj zdravotníctva a výchovu.Mexičan Carlos Slim Helú je jedným z troch najbohatších mužov sveta. Doteraz poskytol prostredníctvom viacerých charitatívnych organizácií na šľachetné ciele 4 miliardy USD.Michael Bloomberg je zakladateľ a predseda správnej rady spoločnosti Bloomberg Media a Nadácie Bloomberg. Na početné veľké projekty najmä v školstve poskytol 3 miliardy USD.Mark Zuckerberg patrí medzi najmladších multimiliardárov. Založil Facebook a podpísal Giving Pledge, v ktorej sľúbil, že najmenej polovicu zo svojich prostriedkov, ktoré zarobí v živote, venuje na dobročinné účely. Doteraz na ne vyčlenil 1,6 miliardy USD.V zozname 20 najväčších filantropov súčasnosti aj ten posledný, Dietmar Hopp, nemecký podnikateľ a spoluzakladateľ softvérovej spoločnosti SAP, prostredníctvom Ditmar Hopp Stiftung poskytol na rozvoj lokálneho školstva, športu a zdravotníctva viac ako 1 miliardu USD.