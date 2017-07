Najväčšími želiezkami na EYOF v Györi džudisti, kanoisti a tenisti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ZLOŽENIE SLOVENSKEJ VÝPRAVY NA LETNOM EYOF 2017 V GYŐRI



VEDENIE VÝPRAVY



Vedúci výpravy: Roman Hanzel, zástupca vedúceho: Boris Demeter, lekár: Roman Fano, fyzioterapeutka a masérka: Dorottya Olaszová, tlačový atašé: Tomáš Turčan, kameraman: Andrej Galica, olympijský ambasádor: Erik Vlček



ATLETIKA



Chlapci (7): Samuel Beladič (100 m), Tomáš Matuščák (200 m), Marek Havlík (400 m), Andrej Paulíny (1500 m), Maroš Ralík (žrď), Miloslav Konopka (kladivo), Jaroslav Greguš (disk)

Dievčatá (7): Lenka Kovačovicová (100 m, 200 m), Natália Gyomraiová (100 m prek.), Paula Ácsová (400 m prek.), Lucia Šišoláková (2000 m prek.), Michaela Vrecková (guľa, disk), Petra Hanuliaková (oštep), Nikola Ganobčíková (kladivo)



Realizačný tím (4): Lukáš Kotala (vedúci tímu), Eva Hanuliaková (trénerka – vrhy), Peter Žňava (tréner – šprinty), Peter Pažák (tréner - skok o žrdi)



CESTNÁ CYKLISTIKA



Chlapci (3): Andrej Zelina, David Sikora, Marek Gajdula (všetci časovka a preteky s hromadným štartom)

Dievčatá (3): Radka Paulechová, Viktória Knapcová, Simona Záhorcová (všetky časovka a preteky s hromadným štartom)



Realizačný tím (3): David Hikel (vedúci tímu), Juraj Špánik (tréner), Vladimír Švajdleník (technik)



DŽUDO



Chlapci (6): Bruno Bánsky (do 55 kg), Daniel Mlynarič (do 66 kg), Miroslav Ruttkay (do 73 kg), Filip Mitrovič (do 81 kg), Denis Turac (do 90 kg), Ľubomír Stromko (nad 90 kg)

Dievčatá (3): Veronika Szabóová (do 48 kg), Alexandra Halajová (do 52 kg), Nina Geršiová (do 70 kg)



Realizačný tím (2): Alexandra Péterová (vedúca tímu, trénerka), Libor Pulc (tréner)



ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA



Dievčatá (3): Chiara Bunce, Karolína Takáčová, Kristína Pýchová (všetky viacboj a súťaž družstiev)



Realizačný tím (2): Katarína Krekáňová, Stanislav Kútik (tréneri)



RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA



Chlapci (3): Richard Németh, Martin Hvojník (obaja K1 200 m, K2 200 m, K2 500 m, K4 mix 200 m, K4 mix 500 m), Eduard Strýček (C1 200 m, C1 500 m, C2 mix 200 m, C2 mix 500 m)

Dievčatá (3): Lucia Valová (C1 200 m, C1 500 m, C2 mix 200 m, C2 mix 500 m), Karolína Seregiová, Romana Jakubisová (obe K1 200 m, K2 200 m, K2 500 m, K4 mix 200 m, K4 mix 500 m)



Realizačný tím (2): Róbert Erban, Marián Ostrčil (tréneri)



PLÁVANIE



Chlapci (4): Lukáš Kalník (100 m v. sp., 100 m motýlik, 200 m motýlik, 200 m pol. pret.), Tomáš Niedl (100 m prsia, 200 m prsia), Juraj Hraško (400 m v. sp., 100 m znak, 200 m znak), Alex Kušík (100 m prsia, 200 m znak, 200 m pol. pret.)

Dievčatá (8): Tamara Potocká (50 m v. sp., 100 m v. sp., 100 m znak, 100 m motýlik), Nikoleta Trníková (100 m prsia, 200 m prsia, 200 m pol. pret., 400 m pol. pret.), Natália Verešová (200 m prsia), Robin Reindl (200 m pol. pret., 400 m pol. pret.), Martina Cibulková (100 m v. sp., 200 m v. sp.), Nina Vadovičová (100 m prsia), Sabína Kupčová (200 m v. sp., 400 m v. sp., 800 m v. sp., 100 m motýlik, 200 m motýlik), Zora Ripková (50 m v. sp., 400 m v. sp.)



Realizačný tím (3): Karel Procházka (vedúci tímu), Miloš Božík, Karol Máčik (tréneri)



TENIS



Chlapci (2): Jakub Kaťuch, Lukáš Palovič (obaja dvojhra a štvorhra)

Dievčatá (2): Romana Čišovská, Eszter Méri (obe dvojhra a štvorhra)



Realizačný tím (2): Ladislav Macko, Pavol Krta (tréneri)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júla (TASR) - Slovenská výprava odcestuje v sobotu z Bratislavy na XIV. letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) v maďarskom Györi. Slovenský olympijský výbor (SOV) na multišportové podujatie pre mládež vo veku 14 až 17 rokov, ktoré sa od roku 1991 vždy koná v nepárnom roku, nominoval 79-člennú výpravu s 54 športovcami (29 chlapcov a 25 dievčat), doplní ju jedna gymnastická rozhodkyňa. Informovala o tom webstránka olympic.sk.Slováci sa na letnom EYOF 2017 predstavia v 7 z 10 športových odvetví v programe podujatia: v atletike, cestnej cyklistike, džude, športovej gymnastike, rýchlostnej kanoistike, plávaní a tenise. Žiadne zastúpenie nebude mať Slovensko v troch kolektívnych športoch (basketbal, hádzaná, volejbal), pretože do Györu sa nekvalifikoval žiadny slovenský tím. Na podujatí sa zúčastní viac než 1500 športovcov z 50 európskych krajín.Reálne ambície slovenských športovcov sa v tejto vekovej kategórii ťažko odhadujú, ale predpokladá sa, že o najlepšie výsledky by sa mohli postarať mladí reprezentanti v džude (najmä medailisti z turnajov Európskeho pohára Denis Turac do 90 kg a Nina Geršiová do 70 kg), rýchlostnej kanoistike (predovšetkým kajakár Richard Németh) a tenise (najmä Jakub Kaťuch a Romana Čišovská). Pred dvoma rokmi v Tbilisi získali Slováci 2 strieborné a 2 bronzové medaily. Celkovo má Slovensko na letných EYOF (v rokoch 1991 – 1999 malo podujatie skratku EYOD) na konte 13 zlatých, 10 strieborných a 20 bronzových medailí.Slávnostné otvorenie XIV. letného EYOF sa uskutoční v nedeľu 23. júla od 20.30 h v györskom ETO-parku. Zúčastní sa na ňom aj prezident SOV Anton Siekel, ktorý pred sobotňajším odchodom odovzdá všetkým členom výpravy účastnícke dekréty. Súťaže budú prebiehať od pondelka 24. júla do soboty 29. júla. V plávaní na technickej porade dôjde k redukcii počtu disciplín u niektorých pretekárov (v porovnaní s tým, na ktoré sú predbežne nahlásení), pretože každý plavec môže štartovať maximálne v dvoch individuálnych disciplínach, plus v štafetách. Až v priebehu podujatia sa vyjasní slovenské obsadenie štafetových súťaží. Džudisti neobsadia súťaž družstiev.Slovenskú výpravu v Györi povedie Roman Hanzel zo športového oddelenia SOV, zástupcom bude jeho kolega Boris Demeter. Slovenským olympijským ambasádorom bude päťnásobný olympionik, trojnásobný medailista z OH, 10-násobný majster sveta a 11-násobný majster Európy v rýchlostnej kanoistike Erik Vlček, pre ktorého bude účasť na podujatí len kúsok od jeho bydliska v Komárne zaujímavým spestrením obdobia prípravy medzi nedávnym európskym a augustovým svetovým šampionátom. V slovenskej výprave v Györi budú v úlohe trénerov aj ďalší dvaja úspešní olympionici v rýchlostnej kanoistike, bývalý kajakár Róbert Erban a kanoista Marián Ostrčil. Práve rýchlostná kanoistika je na letnom EYOF 2017 voliteľný šport, ktorý si vybrali maďarskí organizátori (v Košiciach 2021 si zase vybrali triatlon). V kanoistike na hladkej vode sa doteraz na letnom EYOF súťažilo jediný raz.Letný EYOF sa ešte nikdy nekonal tak blízko slovenských hraníc. V Györi bude na študijnej ceste s pozorovateľskou úlohou aj delegácia mesta Košice, ktoré budú toto podujatie hostiť v roku 2021. Na Slovensku sa doteraz konal len IV. zimný EYOD, v tom čase sa ešte toto podujatie volalo Európske olympijské dni mládeže, v roku 1999 ho hostil Poprad-Tatry.