Najväčšiu kúpnu silu v EÚ majú podľa Eurostatu v Luxembursku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 13. júna (TASR) - Skutočná individuálna spotreba (AIC), ktorá je meradlom materiálneho blahobytu domácností, sa v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ) pohybuje od 53 % do 132 % priemeru únie.Desať štátov únie dosiahlo v roku 2016 AIC vyjadrenú v štandarde kúpnej sily (PPS) nad priemerom EÚ. Najvyššiu skutočnú individuálnu spotrebu zaznamenalo vlani so 132 % priemeru únie Luxembursko. To znamená, že spotreba bola 32 % nad priemerom EÚ. AIC v Nemecku a Rakúsku sa nachádzala 22 %, respektíve 18 % percent nad priemerom. V pásme 10 % až 15 % nad priemerom sa nachádzali Británia (15 %), Dánsko a Fínsko (po 14 %), Belgicko (13 %), Francúzsko, Holandsko a Švédsko (po 11 %).AIC v Írsku a Taliansku bola 3 % pod priemerom, na Cypre 10 %, v Španielsku 11 %, v Litve 14 %, v Portugalsku 18 %, na Malte 19 %, v Česku 22 %, na Slovensku a v Grécku o 23 %, v Poľsku a Slovinsku o 25 %, v Estónsku o 29 %, v Lotyšsku o 33 %, v Maďarsku a Rumunsku o 37 %, v Chorvátsku o 41 % a v Bulharsku o 47 %.Ešte výraznejšie rozdiely sú v hrubom domácom produkte (HDP) na obyvateľa. Vlani sa HDP na obyvateľa vyjadrený v štandarde kúpnej sily pohyboval od 48 % v Bulharsku po 267 % priemeru EÚ v Luxembursku. Jedenásť členských štátov EÚ zaznamenalo HDP na obyvateľa nad priemerom EÚ. Na Slovensku dosiahol HDP na obyvateľa 77 % priemeru únie.