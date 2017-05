Najväčšiu súkromnú priehradu v Turecku dostavia česká firma

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 4. mája (TASR) - Česká energetická skupina Energo-Pro dostavia najväčšiu privátne vlastnenú priehradu s vodnou elektrárňou v Turecku Alpaslan 2. Oznámila to hovorkyňa Energo-Pro Hana Hikelová. Podľa nej pôjde o deviatu najväčšiu priehradu v Turecku, osem najväčších ale vlastní štát. Náklady na dostavbu budú predstavovať 240 miliónov USD (219,64 milióna eur).Spoločnosť Energo-Pro kúpila projekt od tureckých a nemeckých majiteľov.povedal výkonný riaditeľ Energo-Pro Pavel Váňa. Doterajší majitelia investovali do projektu podľa Energo-Pro približne 250 miliónov USD. Firma oznámila, že projekt kupuje výrazne lacnejšie, cenu však nezverejnila.Výstavba bola pred viac než rokom prerušená a takmer rok trvali rokovania o predaji. Nová priehrada a elektráreň budú stáť na rieke Murat v provincii Mus v juhovýchodnej časti Turecka. Spoločne s projektom získalo Energo-Pro licenciu na prevádzku elektrárne do roku 2059. V súčasnosti je vodné dielo Alpaslan 2 hotové zhruba z polovice.Hikelová uviedla, že projekt elektrárne počíta s inštalovaným výkonom 280 megawattov a ročnou výrobou elektriny 860 gigawatthodín." podotkol Váňa. Okrem Turecka prevádzkuje Energo-Pro vodné zdroje ešte v Bulharsku, Gruzínsku a na domácom trhu.