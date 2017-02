Najväčšou bariérou rastu je podľa manažérov pracovná sila

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vnímajú podľa prieskumu KPMG ako hlavnú prekážku v raste spoločností na Slovensku až dve tretiny podnikových manažérov.BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) - Najväčšou bariérou rastu firiem na Slovensku je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Po častých medializovaných informáciách od rôznych subjektov sa to potvrdzuje aj v prieskume spoločnosti KPMG s názvom Pulse of Economy 2016. Podľa priekumu tento problém za najväčšiu bariéru rastu pokladajú až dve tretiny oslovených vedúcich pracovníkov vo firmách na Slovensku. Ako ďalšie bariéry označili silnú konkurenciu na trhu a časté novely legislatívy.V prieskume KPMG sa potvrdzujú aj niektoré zistenia z minulosti. Manažéri na Slovensku napríklad naďalej vo veľkej miere vnímajú ako problém tieňovú ekonomiku v krajine. V najnovšom prieskume to uviedlo až 83 % z nich, čo je dokonca o 9 percentuálnych bodov vyšší podiel ako v predchádzajúcom roku. Viac ako polovica z nich pritom považuje za najvypuklejšie podvody s daňou z pridanej hodnoty.Celkovo však budúcnosť slovenskej ekonomiky manažéri podnikov na Slovensku zle nevnímajú. Osem z desiatich oslovených vedúcich pracovníkov sa totiž v prieskume vyslovilo, že v roku 2017 očakáva mierne zlepšenie alebo nezmenený stav slovenskej ekonomiky. V oblasti daní by pritom uvítali najmä zjednodušenie súvisiacej administratívy, čo uviedlo 73 % opýtaných. Viac ako polovica slovenských manažérov by tiež uvítala zavedenie systému rovnej dane z príjmu a zníženie sociálnych odvodov.Najnovší prieskum Pulse of Economy zrealizovala spoločnosť KPMG v septembri 2016 medzi manažérmi a vlastníkmi firiem v deviatich krajinách strednej a východnej Európy. Respondenti vyjadrili svoj názor na témy ako smerovanie národných ekonomík, daňové prostredie, odmeňovanie a personálna politika, inovácie alebo nové technológie. Online prieskumu sa zúčastnilo 759 respondentov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Macedónska a Rumunska.