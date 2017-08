Najviac detských pacientov majú v Bardejovských kúpeľoch počas leta

Ilustračné foto. Bardejovské kúpele. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bardejov 30. augusta (TASR) – V Bardejovských kúpeľoch za posledné roky počet hostí celkovo vzrástol. Neplatí to však o počte detí, ktoré sa sem prichádzajú liečiť. Detským pacientom kúpele pomáhajú hlavne pri diagnózach so zažívaním a pri respiračných ochoreniach. Gro detskej klientely prichádza na liečenie počas letných mesiacov. Informoval o tom generálny riaditeľ Bardejovských kúpeľov Jaroslav Komora.uviedol Komora.V Bardejovských kúpeľoch sa možno v budúcnosti budú môcť liečiť deti aj na ochorenia pohybového aparátu. Komora prezradil, že majú takúto snahu, lebo detí s touto indikáciou je dosť. Nie je to však priorita spoločnosti ani rezortu a materiálne vybavenie niečo stojí. Kúpele poskytujú starostlivosť svojim pacientom zhruba desať a pol mesiaca v roku. Mimo aktívnej prevádzky si personál čerpá dovolenky a náhradné voľná.Bardejovské kúpele v minulom roku navštívilo viac ako 24.000 hostí s priemernou dĺžkou pobytu desať dní, čo predstavuje najvyšší počet v histórii kúpeľov. Nárast klientely vlani vzrástol oproti roku 2015 o 15,79 percenta. Medziročne sa o deväť percent zvýšil aj počet prenocovaní a dosiahol číslo 251.884. Zvýšenie návštevnosti zabezpečili slovenskí pacienti.