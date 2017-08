Najviac detských úrazov sa stáva zväčša popoludní, doma a v nedeľu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 1. augusta (TASR) - Najviac detských úrazov sa stáva doma, v nedeľu a skôr popoludní, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Počas letných prázdnin utrpia deti viac zranení. Rodičia by preto mali mať nad nimi primeraný dohľad.Úrazom sa dá podľa hygienikov predísť efektívnou prevenciou. Z posledného prieskumu vyplýva, že väčšina rodičov je presvedčená o bezpečnosti domova, takmer polovica úrazov sa však odohrá práve tam.povedala Jana Hamade z ÚVZ SR.Nad malým i väčším dieťaťom treba mať podľa nej primeraný dohľad, dôležité je predvídať. Menšie dieťa nemožno nikdy nechávať osamote, i keď tvrdo spí.uviedla Hamade.Dieťaťu treba podľa nej vysvetľovať, čomu sa má vyhýbať a čo by mu mohlo ublížiť. V domácnosti ho možno ochrániť schovaním všetkých predmetov, ktoré by sa mohli roztrieštiť. Okná treba vybaviť zábranou proti pádu, elektrické zásuvky je dôležité zaistiť bezpečnostnými chráničmi, káble by nemali voľne visieť.Hamade takisto radí dať bezpečnostnú fóliu na sklenené výplne dvier, alebo aspoň na ich dolné časti a ďalšie sklenené plochy. Lieky, nože, zápalky, zapaľovače, sviečky, horľaviny či chemikálie treba uchovávať mimo dosahu detí.varovala. Dieťaťu podľa nej netreba dovoliť ani manipuláciu s vreckom z umelej hmoty, mohlo by si ho navliecť na hlavu.