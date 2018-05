Najviac firiem zo Slovenska odchádza do Maďarska a Česka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. mája (TASR) - Od roku 2014 sa rozhodlo presídliť takmer 10.000 slovenských spoločností, najčastejšie z oblasti podnikania veľkoobchodu, maloobchodu a opráv motorových vozidiel. Najviac ich odišlo do Maďarska a Českej republiky. Najväčší počet podnikateľov pritom slovenský trh opustilo v roku 2016, vlani odliv o niečo málo klesol.Podľa údajov poradenskej spoločnosť Bisnode, ktorá je jednotkou v analýzach ekonomických informácií, najsilnejší bol rok 2016, keď zo Slovenska odišlo 2425 firiem. Vlani to bolo o 36 podnikov menej.hodnotí analytička Bisnode Petra Štěpánová.Ako ďalej uvádza, v Maďarsku v súčasnosti aktívne podniká viac ako 10.000 slovenských spoločností. Podnikatelia sa zaujímajú aj o Českú republiku, do ktorej podľa dát z databáz Bisnode odišlo za posledné štyri roky 2089 podnikov. Ďalšími štátmi, kam sa slovenské firmy často sťahujú, sú aj Rumunsko, ktoré sa za ostatné roky vždy pohybuje v prvej pätici top krajín, či Poľsko. Najčastejšie príčiny odchodu sú nižšie dane, nižšie náklady na pracovnú silu či výška zdanenia dividend.Spoločnosť Bisnode na Slovensku eviduje 262.804 spoločností (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným). Počet tých, ktoré od roku 2014 odišli zo Slovenska, tak predstavujú 3,6 % z celkového aktuálneho počtu firiem.spresnila Štěpánová.Najčastejšie presun firmy do zahraničia realizovali spoločnosti v sektore veľkoobchodu, maloobchodu a opráv motorových vozidiel.