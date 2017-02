Najviac ľudí vlani navštívilo Oravský hrad na Sviatok práce

Oravský hrad Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Dolný Kubín 5. februára (TASR) - Expozície Oravského múzea P. O. Hviezdoslava so sídlom v Dolnom Kubíne navštívilo vlani viac ako 241.000 turistov, medziročne ide o osempercentný nárast. Väčšinu návštevníkov - až 182.334, prilákal už tradične Oravský hrad. Oproti predchádzajúcemu roku si prišlo prezrieť túto národnú kultúrnu pamiatku o 11 percent turistov viacej.informoval TASR Martin Farbák z Oravského múzea.Z ostatných expozícií bolo najnavštevovanejšie Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava, kde prišlo 6743 návštevníkov. Nasleduje Pamätný dom Martina Kukučína s 5511 návštevníkmi, expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy, o ktorú prejavilo záujem 2948 ľudí, expozícia Život a dielo Mila Urbana s 2868 turistami, expozícia Čaplovičovej knižnice s návštevnosťou 1788 turistov a Pamätná izba T. H. Florina, ktorý prilákal 1398 návštevníkov.doplnil Farbák s tým, že najviac návštevníkov prišlo na Oravský hrad 1. mája, kedy počas otváracích hodín každú minútu do hradu vstúpilo priemerne 6,46 osôb.Medzi najnavštevovanejšie podujatia patrili nočné prehliadky Oravského hradu, podujatia pre deti či víkendové podujatia Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice. Viac ako 86 percent návštevníkov Oravského múzea tvorili domáci hostia. Ďalej sú to Poliaci (9,43 percenta), Česi (1,13 percenta), Maďari (1,03 percenta), Rusi (0,2 percenta) a v menšej miere ostatné národnosti.Zamestnanci Oravského múzea P. O. Hviezdoslava sa návštevníkov snažili prilákať napríklad pomocou komplexnej ponuky propagačných materiálov. Múzeum sa aktívne prezentovalo na štyroch medzinárodných výstavách cestovného ruchu i na podujatiach cezhraničných partnerov.dodal Farbák.