Najviac nominácií na Oscara má film Podoba vody

Na snímke sošky Oscarov. Foto: TASR/AP

Los Angeles 23. januára (TASR) - Veľkým favoritom 90. ročníka odovzdávania cien americkej filmovej akadémie, Oscarov, je s 13 nomináciami film Podoba vody. Fantazijná romantická dráma mexického režiséra Guillerma del Toro má šancu získať prestížne ocenenia okrem iného v kategóriách najlepší film, najlepšia réžia či najlepšia herečka v hlavnej úlohe.Nominácie na tohtoročné Oscary zverejnila v utorok Americká akadémia filmových umení a vied, ktorá ich slávnostne odovzdá v hollywoodskom Dolby Theatre 4. marca 2018.K snímkam s najvyšším počtom nominácií patria aj dráma z druhej svetovej vojny Dunkirk (8) a Tri billboardy kúsok za Ebbingom (7).Americká herečka a režisérka Greta Gerwigová sa stala len piatou ženou, ktorú kedy nominovali na Oscara za najlepšiu réžiu, a to za film Lady Bird, jeden z deviatich, ktoré budú súťažiť o cenu pre najlepší film.Ďalšími sú Podoba vody, Dunkirk, Tri billboardy kúsok za Ebbingom, The Post: Aféra v Pentagone, Daj mi tvoje meno, Niť z prízrakov, Uteč a Najtemnejšia hodina.Historickou je nominácia kameramanky Rachel Morrisonovej ako vôbec prvej ženy nominovanej na Oscara v kategórii najlepšia kamera. Vyslúžila si je za drámu Mudbound o rasovom napätí v Mississippi.V kategórii najlepší zahraničný film boli na Oscara nominované filmy z Čile (Fantastická žena), Ruska (Bez lásky), Libanonu (L'insulte; The Insult), Maďarska (O tele a duši) a Švédska (Štvorec).