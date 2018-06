Najviac osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí vydali srbským krajanom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. júna (TASR) – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSZŽ) vydal v roku 2017 celkovo 2025 osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí. Vyplýva to zo správy o podpore krajanov, ktorú v stredu schválila vláda.Správa za rok 2017 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí konkretizuje, že podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj vlani vydal úrad najviac osvedčení (1646) pre Slovákov v Srbsku. Súvisí to so záujmom Slovákov zo srbskej Vojvodiny odísť za prácou na Slovensko, osvedčenie umožňuje totiž získať prechodný pobyt i právo zamestnať sa bez ďalších administratívnych povolení.informoval predkladateľ materiálu, predseda ÚSZŽ Ján Varšo. Z ďalších krajín to boli už len jednotlivci – USA (6), Ruská federácia (5), Bosna a Hercegovina (4), Austrália (3), Argentína a Macedónsko (2), Čierna Hora a Rumunsko po jednom úspešnom žiadateľovi.Správa o zahraničných Slovákov hodnotí a prezentuje tiež dotačnú podporu. V dokumente ÚSZŽ upozorňuje, že počet krajanských aktivít narastá, v porovnaní s obdobím pred desiatimi rokmi sa približne zdvojnásobil. Od roku 2011 sa počet žiadostí o dotácie pohybuje v rozmedzí 800 až 900 ročne so sumárnou požadovanou sumou do 4.000.000 eur. V roku 2017 úrad podporil 510 projektov celkovou sumou 918.128 eur.spresnil Varšo.Správa takisto informuje, že s cieľom podpory slovenského školstva v krajanských komunitách pôsobilo v zahraničí 15 učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov MŠVVaŠ SR v základných školách s výučbou slovenského jazyka. V Maďarsku ich bolo osem, v Rumunsku dvaja a piati na Ukrajine.prezrádza ďalej dokument.Na zahraničných vysokých školách pôsobí v aktuálnom školskom roku taktiež 22 lektorov slovenského jazyka a kultúry, celkovo v 15 krajinách sveta, vrátane Čínskej ľudovej republiky, Talianska či Francúzska.Počet Slovákov žijúcich v zahraničí sa pohybuje medzi 1.000.000 (oficiálne prieskumy obyvateľov) až 1.600.000 (odhady samotných krajanov, zastupiteľských úradov SR a ÚSZŽ). Z historického, právneho, inštitucionálneho a sociálneho hľadiska možno slovenské krajanské komunity rozdeliť do troch skupín. Ako autochtónna národnostná menšina žije v krajinách strednej a východnej Európy (Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Srbsko, Poľsko, Rumunsko a Ukrajina), od 270.000 (sčítanie obyvateľstva) až do 600.000 (odhady krajanov) Slovákov. V rámci slovenských komunít v zámorí sa ku krajanom hlási od 650.000 do 850.000 ľudí. Tretiu skupinu (150.000 až 190.000 osôb) tvoria slovenské komunity v západnej Európe, najmä v členských štátoch EÚ.