Najviac pozmeňujúcich návrhov predložila v pléne V. Remišová

Bratislava 28. decembra (TASR) - Najviac pozmeňujúcich návrhov k zákonom predložila v pléne Národnej rady SR od volieb opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA). Z údajov na internetovej stránke parlamentu vyplýva, že ich vypracovala celkovo 13.Na druhom mieste v tejto aktivite skončili Miroslav Beblavý (nezaradený) a Erika Jurinová (OĽaNO-NOVA), obaja predložili v pléne po desať pozmeňujúcich návrhov. Tretia priečka patrí Miroslavovi Ivanovi (SaS) s deviatimi návrhmi. V koalícii sú pri predkladaní pozmeňujúcich návrhov v pléne najaktívnejší Juraj Blanár, Jozef Burian (obaja Smer-SD) a Gábor Gál (Most-Híd). Všetci predložili po tri návrhy.V rámci aktivity klubov vedie v tejto štatistike SaS, až 12 poslancov z celkovo 21-členného klubu liberálov sa už pokúsilo zmeniť niektorý návrh zákona. V OĽaNO-NOVA (19-členný klub) to bolo deväť poslancov, v Moste-Híd (15-členný klub) piati, v SNS (15-členný klub) štyria, v Sme rodina (osemčlenný klub) dvaja, v Smere-SD (49-členný klub) deväť poslancov a v ĽSNS (14-členný klub) jeden.Kým koaličným poslancom pozmeňujúce návrhy väčšinou prechádzajú, opozícii sa to stáva zriedka. Naposledy uspel Peter Pčolinský (Sme rodina). Podarilo sa mu presadiť, že odmena pre exekútora už nebude môcť presiahnuť samotnú istinu, teda vymáhanú dlžnú sumu. Išlo o pozmeňujúci návrh k vládnej novele Exekučného poriadku.Množstvo pozmeňujúcich návrhov sa predkladá ešte v rámci rokovania vo výboroch. Ak tam poslanec uspeje, jeho iniciatíva sa dostane do spoločnej správy už ako návrh daného výboru. Koaliční poslanci sú aktívni práve tam. Opozícia zväčša vo výbore neuspeje, preto to jej poslanci skúšajú opäť v pléne počas rozpravy.