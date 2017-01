Najviac prisťahovalcov neprichádza do USA z Mexika, ale z Ázie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. januára (TASR) – Americký prezident Donald Trump chce síce stavať múr na hraniciach s Mexikom, ale najviac prisťahovalcov prichádza do Spojených štátov z iného smeru – z Ázie. Upozornil na to denník Washington Post odvolávajúci sa na štatistiky amerického výskumného centra Pew Research Center.Migrácia z Mexika klesá a mnohí Mexičania sa v uplynulých rokoch vrátili zo Spojených štátov späť do svojej vlasti. Pew Research Center odhaduje, že v rokoch 2009-2014 sa do Mexika vrátil milión Mexičanov a ich rodín. Z Mexika do Spojených štátov v rovnakom období prišlo 870.000 ľudí. Viac ich teda z USA odišlo než prišlo.Väčšina z tých, ktorí sa vrátili do Mexika, uviedli ako dôvod opätovné zjednotenie rodiny. Svoju úlohu zohrala aj hospodárska kríza v USA a silnejúca ekonomika v Mexiku.Medzitým vzrástla migrácia z Ázie a v súčasnosti je podľa Washington Post väčšia než migrácia z Mexika. V roku 2014 prišlo do USA 136.000 ľudí z Indie, 128.000 z Číny a 123.000 z Mexika. V rokoch 2009-2014 tvorili Ázijčania v USA 45 percent všetkých prisťahovalcov.Washington Post pripomína, že imigranti z Ázie majú dobré vzdelanie a pre Američanov sú preto na pracovnom trhu väčšou konkurenciou než Mexičania.