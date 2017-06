Najviac vozidiel s elektrickým pohonom sa predáva v Číne

Na ilustračnej snímke elektromobil Tesla Model 3. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 12. júna (TASR) - Čína vlani predstihla Spojené štáty v predaji áut s elektrickým pohonom. Stala sa pre ne najväčším trhom na svete. Každé štvrté elektrické auto sa predá na jej území. Uvádza to Medzinárodná agentúra pre energiu (IAE). Na jej najnovšiu správu sa odvoláva český server iDNES.Štúdia tvrdí, že Čína je globálnym lídrom elektrifikácie dopravy. V krajine je už 200 miliónov bicyklov s elektrickým pohonom a 300.000 autobusov na batérie.Podľa IAE sa vlani predalo na svete 750.000 elektromobilov a vozidiel s hybridným pohonom. Najväčší podiel na predaji, až 29 %, mali vlani elektroautá v Nórsku.IAE odhaduje, že sa trh s elektroautami nachádza na začiatku svojho búrlivého vzostupu. Ich počet na cestách by mohol do roku 2020 dosiahnuť 20 miliónov. O päť rokov neskôr by ich mohlo byť na cestách do 75 miliónov.Vlani sa na svete vyrobilo 72 miliónov áut, z nich malo elektrický alebo hybridný pohon mierne nad 1 %.