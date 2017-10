Rakúsky kancelár a líder Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Christian Kern a jeho manželka Eveline Steinbergerová - Kernová kráčajú do volebnej miestnosti v predčasných parlamentných voľbách 15. októbra 2017 vo Viedni. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 15. októbra (TASR) - Najvyšší rakúski ústavní činitelia už navštívili volebné miestnosti a splnili si tak občiansku povinnosť v deň dnešných predčasných parlamentných volieb v alpskej republike.Spolkový prezident Alexander Van der Bellen, ktorého sprevádzala manželka Doris Schmidauerová, po odovzdaní hlasu uviedol, že povolebné konzultácie s lídrami parlamentných politických strán začne po tom, čo budú známe konečné výsledky dnešných volieb.Hlava štátu vyzdvihla význam účasti čo možno najvyššieho počtu oprávnených voličov. Ako povedal, domnieva sa, že hlasovanie nie je luxusom, ale povinnosťou.Podľa Alexandra Van der Bellena doterajšia rakúska vláda kancelára Christiana Kerna zrejme v utorok podá demisiu. Následne ju hlava štátu mieni poveriť, aby riadila krajinu ako úradujúci kabinet až do zostavenia novej rakúskej vlády.Rakúsky prezident naznačil, že priveľmi neverí výsledkom prieskumov verejnej mienky a vie si dnes predstaviť aj iný výsledok ako nimi naznačovaný. Za šťastný by Alexander Van der Bellen považoval vznik vlády zloženej z proeurópsky orientovaných politických strán osobitne v svetle situácie, v ktorej sa Únia ocitla po rozhodnutí občanov Veľkej Británie vystúpiť z EÚ.Rakúsky spolkový kancelár a líder Sociiálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Christian Kern, ktorý si pred cestou do volebnej miestnosti bol dnes predpoludním zabehať vo viedenskom Pratri, nebol tak zhovorčivý, vyjadril však istý optimizmus a nádej, že jeho strana prekvapí v porovnaní s preferenciami, ktoré jej pripisujú výsledky prieskumov verejnej mienky. Na jednej zo sociálnych sietí zverejnil potom stále ešte šéf rakúskej vlády apel na voličov s tým, aby podporili sociálnych demokratov a umožnili tak vznik svetu otvorenej rakúskej vlády.Občiansku povinnosť si krátko pred poludním splnil aj favorit volieb, líder Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz, a to za tak obrovského záujmu viac ako 200 predstaviteľov médií vrátane desiatok televíznych štábov, že pre vzniknutý chaos sa ani nemohol pokojne vyjadriť. Pri odchode z volebnej miestnosti sa obmedzil na konštatovanie, že verí v dobrý volebný výsledok a dúfa, že občania podporia hlasmi zmeny v krajine, ktoré jeho strana považuje za potrebné.Už pred nimi odvolili aj ďalší volební lídri s ambíciami dostať sa do parlamentu, Matthias Strolz z NEOS, Ulrike Lunaceková z radov zelených, ktorú sprevádzala jej 90-ročná mamička, aby následne zamierili na koncert do Musikvereinu vo Viedni, ale aj Peter Pilz, niekdajší spoluzakladateľ rakúskych zelených, ktorý je v týchto voľbách lídrom vlastnej kandidátky. Ich hlasovaniu médiá nevenovali až takú pozornosť, avšak napriek tomu bolo zrejmé, že každý z nich prežíva volebný deň v inom rozpoložení.Informovali o tom verejnoprávny rozhlas ORF, ako aj súkromná spravodajská televízia Oe24 TV a tlačová agentúra APA.Iba volebný líder slobodných z FPÖ Heinz-Christian Strache zamieri do volebnej miestnosti až popoludní, posledné informácie hovorili o tom, že bol predtým v spoločnosti manželky vyvenčiť psa v lesnej oblasti pri Klosterneuburgu.