Najvyšší súd bude opäť rozhodovať vo veci bratislavského exsudcu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR vytýčil pojednávanie s bývalým bratislavským sudcom Igorom Š. na koniec októbra. V minulosti kauzu exsudcu viackrát riešil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku, ako aj pracovisko tohto súdu v Banskej Bystrici.Päťčlenný dovolací senát NS SR pod vedením Štefana Harabina 22. augusta minulého roka vyhovel dovolaniu bývalého bratislavského sudcu Igora Š., ktorého NS SR v roku 2013 právoplatne odsúdil v korupčnej afére.Harabinov senát vec vrátil na opätovné prerokovanie ŠTS v Pezinku. Zrušil tým predchádzajúce rozsudky nielen ŠTS, ale aj odvolacieho senátu NS SR.povedal okrem iného po opustení pojednávacej miestnosti vtedy Harabin. Podľa jeho slov bol porušený zákon v neprospech obvineného petržalského exsudcu.NS SR 21. novembra 2013 potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z októbra 2012, ktorý vtedy sudcu okresného súdu Igora Š. odsúdil za korupciu. Odsúdili ho za to, že v roku 2002 požadoval úplatok za prepustenie z väzby obvineného z lúpeže. Sudca ŠTS odsúdil v 2013 roku exsudcu na dva roky väzenia s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 30 mesiacov. Zároveň mu uložil peňažný trest 3319 eur. V prípade, že by sumu neuhradil, sudca mu uložil náhradný trest šesť mesiacov.Počas súdneho procesu už bol obžalovaný sudca odsúdený aj oslobodený, všetky rozsudky nakoniec zrušil NS SR. Na Igora Š. podali obžalobu, pretože si mal za zníženie trestu pre páchateľa lúpeže vypýtať úplatok 100.000 Sk, predtým vraj žiadal pol milióna. Nakoniec v roku 2002 vo svojej kancelárii prijal 70.000 Sk ako úplatok od hlavného svedka Jozefa Králika, ktorý vystupoval ako policajný agent. Za to sudcu v novembri 2009 odsúdili na dva roky väzenia s podmienečným päťročným odkladom. Mal zaplatiť aj peňažný trest 5000 eur a ŠTS mu uložil zákaz činnosti vykonávať sudcovskú funkciu na desať rokov.