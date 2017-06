Najvyšší súd chce zaťaženosť riešiť presunom sudcov medzi kolégiami

Na snímke predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. júna (TASR) – Predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová uvažuje, že by enormnú zaťaženosť niektorých kolégií jej súdu vyriešila presunom sudcov v rámci kolégií. Informoval o tom dnes hovorca súdu Boris Urbančík.priblížil situáciu na Najvyššom súde jeho hovorca. Právna úprava ju podľa neho umožňuje riešiť aj zaradením sudcov do iného kolégia, a to aj bez jeho súhlasu. Takáto zmena rozvrhu práce však musí byť prerokovaná v Sudcovskej rade.odmietol Urbančík informáciu, ktorú dnes priniesol Denník N, že presunutý má byť sudca Štefan Harabin.doplnil hovorca NS.Denník N informuje, že bývalého predsedu Najvyššieho súdu a trestného sudcu Harabina zrejme čaká ďalší trest a predsedníčka súdu zvažuje jeho preradenie z trestného kolégia na správne.Podľa denníka chce Švecová takýmto spôsobom riešiť problémy, ktoré s bývalým prvým mužom slovenskej justície má v situácii, keď jej disciplinárne návrhy voči nemu zatiaľ nevychádzajú.Harabin v minulosti ako predseda Najvyššieho súdu preradil svojho kritika – sudcu trestného kolégia Petra Paludu na správne kolégium. Paluda to označil za šikanu, proti preradeniu sa bránil, avšak neúspešne. Naspäť do trestného kolégia sa vrátil až po nástupe Švecovej do čela NS.