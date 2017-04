Najvyšší súd ČR: Za prepustenie Dalíka môže pochybenie vrchného súdu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brno/Praha 27. apríla (TASR) - Najvyšší súd Českej republiky (NS ČR) vyhovel 12. apríla žiadosti uväzneného lobistu Mareka Dalíka o prepustenie na slobodu, pretože v danom prípade nebola správne posúdená časová pôsobnosť konkrétnych zákonov. Skutok, z ktorého sa Dalík zodpovedal, sa stal v čase, keď v ČR platil trestný zákon z roku 1961 účinný do roku 2010. Česká justícia však o kauze rozhodovala až v čase, keď už nadobudol platnosť nový zákon z roku 2009.Vyplýva to z informácií, ktoré dnes na tlačovej konferencii poskytli na vysvetlenie predmetného rozhodnutia NS ČR jeho predseda Pavel Šámal a šéf jeho trestného kolégia František Púry.Z rovnakých príčin tak NS vyhovel aj odvolaniu najvyššieho štátneho zástupcu Pavla Zemana, ktorému sa trest pre Dalíka zdal nedostatočný, informovali české médiá.Mestský súd v Prahe odsúdil lobistu, niekdajšiu pravú ruku českého expremiéra Mirka Topolánka, za korupciu pri nákupe obrnených vozidiel typu Pandur na päť rokov väzenia a pokutu vo výške päť miliónov Kč.Podľa žaloby požiadal Dalík na rokovaniach so zástupcami rakúskej zbrojovky Steyer o 18 miliónov eur. Výpovede manažérov rakúskeho výrobcu, ako aj obsah e-mailu, ktorý vo firme zaistila rakúska polícia, poslúžili prvostupňovému súdu aj v zdôvodnení rozsudku.Odvolací vrchný súd čin prekvalifikoval na pokus o podvod a potrestal Dalíka štyrmi rokmi väzenia. Lobista už pokutu zaplatil.Do výkonu trestu Dalík nastúpil 1. septembra 2016 v Prahe-Ruzyni, väzenské zariadenie v Znojme opustil 12. apríla v osobnom vozidle so zatmavenými oknami.Najvyšší súd dospel k záveru, že Vrchný súd v Prahe otázku neposúdil správne a dôsledne, pričom nerešpektoval niektoré zásady trestného zákona. Kauzu preto teraz opäť vrátil pražskému vrchnému súdu.Zdôvodnenie rozhodnutia NS ČR mohli zverejniť až po jeho doručení zainteresovaným, čo sa stalo dnes.