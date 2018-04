Najvyšší súd EÚ: Členské štáty môžu zakázať taxislužby ako UberPop

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 10. apríla (TASR) - Najvyšší súd Európskej únie (EÚ) rozhodol, že členské štáty môžu zakázať taxislužby ako UberPop bez toho, aby to vopred oznámili Európskej komisii (EK).Súd vyniesol tento verdikt po tom, ako sa Uber sťažoval na Francúzsko, ktoré v roku 2014 zakázalo službu UberPop. Tá umožňovala súkromným vodičom bez taxikárskej licencie voziť klientov. Francúzsko tak chcelo predísť neférovej konkurencii, ale Uber argumentoval, že Paríž mal najprv požiadať Komisiu o súhlas s týmto zákazom. Súd vo francúzskom meste Lille následne požiadal Európsky súdny dvor, aby rozhodol, či by francúzske orgány mali informovať EK, než prijmú príslušný zákon.Európsky súd v utorok vo svojom vyhlásení uviedol, že členské štátyJe to ďalšia rana pre spoločnosť Uber. Súdny dvor Európskej únie (ECJ) totiž vlani 20. decembra rozhodol, že členské štáty EÚ môžu regulovať spoločnosť Uber podobne ako taxislužby.Podľa ECJ na službu poskytovanú spoločnosťou Uber, ktorá spája jednotlivcov s neprofesionálnym vodičmi, sa vzťahujú pravidlá o podnikaní v oblasti dopravy, a nie v oblasti digitálnych služieb. Stotožnil sa tak s názorom generálneho advokáta Súdneho dvora, ktorý Uber za dopravnú spoločnosť označil ešte v máji 2017.