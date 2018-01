Najvyšší súd EÚ povolil bojovníkovi za ochranu dát žalovať Facebook

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. januára (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (ECJ) povolil rakúskemu bojovníkovi za ochranu osobných údajov Maxovi Schremsovi, že ako jednotlivec môže podať návrh na začatie konania proti spoločnosti Facebook - nesmie však ísť o žalobu vo verejnom záujme. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Schrems uviedol, žeje, že konečne môže žalovať Facebook na Súdnom dvore EÚ, o čo sa niekoľko rokov pokúšal v Írsku a Rakúsku. Podľa neho Facebook až príliš preniká do životov svojich užívateľov, ktorých spoločnosť sleduje tam, kde by nemala.Schrems dodal, že je sklamaný, že v Rakúsku neexistuje možnosť, ako podať žalobu vo verejnom záujme.Schrems už viedol spor s írskym úradom na ochranu osobných údajov. V roku 2015 mu dal za pravdu Európsky súdny dvor (ECJ), keď vyhlásil za neplatnú dohodu o zdieľaní osobných údajov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Sudcovia dospeli k záveru, že transatlantická dohoda nedostatočne chráni práva občanov EÚ.Schrems namietal proti tomu, že sociálna sieť Facebook ukladá osobné údaje používateľov na serveroch v USA, kde podľa neho nie je - vzhľadom na menej prísnu legislatívu - dostatočne zaručená ich právna ochrana. Pôvodne sa obrátil na úrady v Írsku, kde má Facebook svoje európske ústredie. Tam však so svojou sťažnosťou neuspel.Rakúsky aktivista sa začal vo veci angažovať po tom, ako dokumenty zverejnené Edwardom Snowdenom odhalili tajné sledovacie programy Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA).