Najvyšší súd otvoril pre verejnosť informačné centrum

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) – Na pôde Najvyššieho súdu (NS) SR dnes začalo svoju činnosť informačné centrum. To má zjednodušiť prístup verejnosti k informáciám, ktoré sú po novom sústredené na jednom mieste.Informačné centrum Kancelárie NS SR poskytuje informácie o stave súdneho konania na tomto súde jeho účastníkom. Vydávajú sa tu i úradné potvrdenia zo súdneho spisu, poskytujú informácie týkajúce sa termínov pojednávaní jednotlivých kolégií súdu a vyznačujú právoplatnosť a vykonateľnosť na rovnopisoch rozhodnutí súdu.Pracovníci centra tiež vyhotovujú kópie a zabezpečujú nahliadanie do súdnych spisov účastníkom konania alebo ich právnym zástupcom na základe vopred dohodnutého a potvrdeného termínu. Výnimkou je nahliadanie do súdneho spisu na žiadosť obžalovaného, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Tieto úkony naďalej realizuje kancelária trestnoprávneho kolégia NS.Pre verejnosť je informačné centrum otvorené každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 h v priestoroch NS SR na Župnom námestí (1. poschodie, miestnosť číslo 169). V piatok sú jeho otváracie hodiny skrátené do 13.00 h.