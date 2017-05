Najvyšší súd potvrdil 16-ročný trest pre kapitána Costa Concordie

Na snímke vrak výletnej lode Costa Concordia pri toskánskom ostrove Giglio v pondelok 15. júla 2013. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 12. mája (TASR) - Taliansky najvyšší súd dnes definitívne potvrdil 16-ročný trest odňatia slobody pre Francesca Schettina, bývalého kapitána stroskotanej výletnej lode Costa Concordia.Po vynesení verdiktu Najvyššieho kasačného súdu už nič nebráni tomu, aby 56-ročný Schettino nastúpil do výkonu vymeraného väzenského trestu, informovala agentúra DPA.Sudcovia dnes potvrdili pôvodný verdikt z februára 2015, keď prvostupňový súd bývalého kapitána uznal za vinného vo veci neúmyselného zabitia, spôsobenia zranení, predčasného opustenia lode a ďalších závažných trestných činov. Vlani v máji dospel k tomu istému záveru aj odvolací súd.Schettino čakal na oznámenie verdiktu na tajnom mieste neďaleko rímskej väznice Rebibbia. Svoj byt v juhotalianskom mestečku Meta di Sorrento opustil, aby sa vyhol kontaktu s novinármi.Kapitánov právnik Donato Laino podľa agentúry APA povedal, že Schettino, s ktorým sa telefonicky spojil, bude rozsudok rešpektovať. Zároveň avizoval, že verdikt preskúma a nevylúčil, že by sa mohol obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva. Hoci Schettino urobil chyby, nie je podľa Laina zodpovedný za všetko, z čoho je obviňovaný.Costa Concordia so 4252 osobami na palube sa pod Schettinovým velením odklonila 13. januára 2012 zo svojej plánovanej trasy a pri talianskom ostrove Giglio narazila na skaliská. Následne sa čiastočne potopila, pričom zahynulo 32 ľudí.