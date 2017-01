Najvyšší súd SR chce pritiahnuť nových sudcov častejšími odmenami

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 31. januára (TASR) – Predsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Daniela Švecová chce výnimku na vyplácanie odmien pre svojich sudcov. Navrhla, aby sa jej súdu netýkalo súčasné obmedzenie v priznávaní sudcovských odmien iba raz za rok, a to v mesiaci november. Častejšími odmenami chce motivovať sudcov z nižších súdov, aby na Najvyššom súde SR pôsobili.Požiadavku zaradilo ministerstvo spravodlivosti do balíka zmien v sudcovských zákonoch, ktorý je aktuálne v pripomienkovom konaní. Okresné a krajské súdy spadajúce pod rozpočtovú kapitolu ministerstva spravodlivosti budú mať i naďalej iba jeden vianočný termín pre vyplácanie sudcovských odmien. NS so samostatnou rozpočtovou kapitolou takto nemá byť obmedzený.vysvetlil hovorca rezortu Peter Bubla. Súdny dvor záujem o úpravu pravidiel potvrdil.vysvetlil pre TASR hovorca NS Boris Urbančík.Sudcovia podľa Urbančíka len veľmi zriedka a neochotne opúšťajú konsolidované pomery krajských súdov a prostredie rodiny.ozrejmil hovorca s tým, že personálne možnosti získať sudcov z Krajského súdu v Bratislave sa už do veľkej miery vyčerpali.Švecová pritom hľadá podľa Urbančíka aj ďalšie motivačné nástroje. Skúma možnosti, ako zabezpečiť pre sudcov z iných regiónov ubytovanie a snaží sa zlepšiť ich pracovné prostredie, najmä nevyhovujúci stav kancelárií.uviedol Urbančík. Najvyšší súd chce prípadné odmeny riešiť výhradne využitím finančných prostriedkov, ktoré v priebehu rozpočtového roka ušetrí. Vlani bol pritom jediným súdom, kde sudcovia koncoročné odmeny dostali.informoval Urbančík. Sudcovia okresných a krajských súdov spadajúci pod rozpočtovú kapitolu ministerstva spravodlivosti odmeny nemali.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) sa s predsedami súdov dohodla na presunutí mzdového balíka určeného pre sudcov k justičným zamestnancom. Dôvodom bolo podhodnotené odmeňovanie súdnych úradníkov, ktorí tak dostali pre Vianocami vyššie odmeny.Ministerstvo spravodlivosti vlani informovalo, že priemerný plat sudcu k 30. septembru 2016 bol 3705,78 eura. Zárobok sudcov v porovnaní s ostatnými ústavnými činiteľmi dvíha každoročná valorizácia, ako aj fakt, že majú nárok na 13. a 14. plat, ktoré dostávajú v polovici a na konci roka.