Najvyšší súd SR má dostať vlastné sídlo, plánuje jeho rekonštrukciu

Bratislava 6. októbra (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR sa pripravuje na to, že sa do jeho správy dostane súdny palác na bratislavskom Župnom námestí, o ktorý sa dnes delí s ministerstvom spravodlivosti. Rozpočet jeho kancelárie sa má preto v budúcom roku zvýšiť o takmer tretinu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý v stredu (4.10.) zverejnilo ministerstvo financií.Celkové výdavky Kancelárie NS SR by v roku 2018 mali byť 15,4 milióna eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 je to nárast o 3,55 milióna eur (30,1 percenta). Väčšina - až tri milióny eur je vyčlenená na kapitálové výdavky.uvádza v návrhu ministerstvo financií.Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd) hľadá nové priestory, do ktorých by sa mohlo presťahovať. Ministerka vyhlásila výber novej administratívnej budovy s tým, že svoje súčasné sídlo, ktoré bolo projektované ako súdna budova prenechá Najvyššiemu súdu. Ten je v súčasnosti v súdnom paláci v prenájme.reagoval hovorca súdu Boris Urbančík. Vyriešiť priestorové problémy Najvyššieho súdu prisľúbil premiér Robert Fico (Smer-SD) v roku 2014.Urbančík vysvetlil, že po tom, čo sa Najvyššiemu súdu podarilo zásadne zlepšiť podmienky po personálnej stránke, v nasledujúcich dvoch rokoch sa chce sústrediť na zlepšenie podmienok po stránke technickej.ozrejmil hovorca NS. V tomto duchu sa podľa neho stále vedú intenzívne rokovania s ministerstvom financií a ministerstvom spravodlivosti.