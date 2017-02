Najvyšší súd SR zamietol dovolanie v prípade A. Babiša

Andreja Babiš Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR v kauze Andreja Babiša postupoval neštandardne. V stanovisku zaslanom do redakcie TASR to uviedol hovorca Ústavu pamäti národa (ÚPN) Peter Juščák. NS SR tvrdí, že konal v súlade so zákonom.uviedol Juščák.Podľa ÚPN sa NS SR takýmto postupom snažil nezákonné výpovede bývalých príslušníkov ŠtB dodatočne zhojiť, resp. ich spätne, ako to má sám uvádzať v žiadosti pre ministra vnútra.skonštatoval predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.NS SR však tvrdí, že postupoval v súlade so zákonom.reagoval hovorca a vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou Kancelárie NS SR Boris Urbančík.ÚPN v júni 2015 prehral súdny spor na ochranu osobnosti s českým ministrom financií Andrejom Babišom v prípade jeho údajnej spolupráce s bývalou Štátnou bezpečnosťou. Potvrdil tak rozhodnutie súdu nižšieho stupňa v tejto veci.uviedol vtedy predseda senátu Krajského súdu (KS) v Bratislave v odôvodení rozsudku.Voči tomuto rozhodnutiu podal v septembri 2015 ÚPN dovolanie. Okrem iného v ňom uviedol, že KS SR sa opieral o nezákonné svedecké výpovede bývalých príslušníkov ŠtB vypovedajúcich v prospech Babiša. Tí totiž podľa ÚPN pred súdom vypovedali bez toho, aby boli zbavení povinnosti mlčanlivosti ministrom vnútra. Toto dovolanie NS SR zamietol.