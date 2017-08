Najvyšší súd SR zrušil zaistenie pozemkov košického U.S. Steelu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava/Košice 8. augusta (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR zrušil rozhodnutie košického krajského súdu o zaistení časti pozemkov U.S. Steel Košice. Vec sa týka dlhoročného súdneho sporu o náhradu škody, ktorý vedie s košickými oceliarňami americká firma ADAMS & Co.Krajský súd najprv v marci tohto roku vyhovel návrhu americkej firmy na vydanie zabezpečovacieho opatrenia. Stalo sa tak pre "dôvodnú obavu" žalobcu, že prípadná exekúcia voči oceliarňam bude ohrozená. Návrh podala firma vzhľadom na medializované informácie o chystanom predaji oceliarní. Rozsah založených pozemkov, zhruba 500 hektárov, bol podľa žalobcu adekvátny sume 47 miliónov USD (39,84 milióna eur), na ktorú vtedy narástla výška žalovanej sumy vrátane úrokov z omeškania. Vydanie opatrenia podľa krajského súdu neobmedzovalo vlastníka nehnuteľností s ich nakladaním a výkon záložného práva mohol nastať až po tom, keď by pohľadávka bola priznaná právoplatným súdnym rozhodnutím.U.S. Steel Košice sa však odvolal a senát NS SR 11. júla rozhodol o zrušení rozhodnutia krajského súdu.potvrdil dnes TASR hovorca NS SR Boris Urbančík. O rozhodnutí NS SR ako prvý informoval denník Sme.Košické oceliarne rozhodnutie NS SR privítali.uviedol dnes pre TASR hovorca U.S. Steel Košice Ján Bača.V spore sa ADAMS & Co. už 18 rokov súdne domáha náhrady škody za to, že firmy patriace do skupiny niekdajších Východoslovenských železiarní (VSŽ) mali neoprávnene využívať jej know-how. Žalovanou stranou v prvom rade je spoločnosť Gratio Holdings so sídlom na Cypre, ktorá sa stala právnym nástupcom VSŽ. Žalobu podala poradenská firma registrovaná v americkom štáte Delaware ešte v roku 1999 proti spoločnosti VSŽ Oceľ. Žalovaná suma vtedy bola 9,6 milióna USD.