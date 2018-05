Najvyšší súd SR zrýchlil prácu, súdne konanie tam vlani trvalo 112 dní

Na archívnej snímke predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. mája (TASR) – Najvyššiemu súdu (NS) SR sa podarilo za štyri roky skrátiť dĺžku súdnych konaní o viac ako polovicu. Podľa jeho predsedníčky Daniely Švecovej sa to podarilo dosiahnuť najmä vďaka zvýšeniu počtu asistentov. V súčasnosti má už každý sudca NS svojho asistenta.Zrýchlenie dĺžky súdnych konaní o takmer 55 percent oznámil Najvyšší súd SR v týždni, v ktorom oslávil 25. výročie svojho vzniku. Kým v roku 2014 tu trvalo súdne konanie v priemere 245 dní, v roku 2015 to bolo 226 dní, v roku 2016 poklesla priemerná dĺžka súdneho konania na 190 dní a vlani bola už iba 112 dní.Pozitívny výsledok úzko súvisí s plnením priorít predsedníčky NS SR Daniely Švecovej, ktorá dlhodobo poukazovala na personálnu poddimenzovanosť súdu, vysvetlila takýto pokles hovorkyňa súdu Alexandra Važanová. Situáciu sa Švecová rozhodla riešiť najmä nárastom počtu asistentov. Kým v roku 2013 ich tu pracovalo 32, vlani ich už bolo 87.skonštatovala Švecová.Údaje o dĺžke konania v jednotlivých súdnych agendách NS neposkytol. Jeho hovorkyňa to zdôvodnila tým, že na spracovaní štatistík za jednotlivé kolégiá sa pracuje a zatiaľ nie sú k dispozícii. Za najväčší problém súčasnosti Švecová označila agendu správnych konaní, na čom sa zhodla minulý týždeň s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd).Práve v tejto oblasti je dĺžka súdneho konania neprimerane dlhšia než v trestnom, obchodnom či civilnom súdnictve. Najvyšší súd preto s ministerstvom spravodlivosti pripravujú spoločný vzdelávací projekt pre odborný personál správnych orgánov. Zamestnancov správnych orgánov budú školiť sudcovia NS, ministerstvo poskytne školiace priestorové kapacity Justičnej akadémie.Celkovo sa rozhodovanie slovenských súdov vlani opäť spomalilo. Vyplýva to zo štatistík o priemernej dĺžke konania za rok 2017, ktoré zverejnilo ministerstvo spravodlivosti. Tie ukázali, že niekoľkoročný nepriaznivý trend sa nezastavil a pokračoval aj v minulom roku.Priemerná dĺžka súdneho konania vlani narástla vo všetkých štyroch vykazovaných oblastiach – trestnej, občiansko-právnej, obchodnej i v oblasti starostlivosti o maloletých. Najdlhšie sa čakalo na rozsudky v obchodných sporoch, tie v priemere trvali 21,6 mesiaca. V 2011 to bolo iba 13,8 mesiaca. Odvtedy dĺžka konania narastá, v roku 2016 predstavovala 19,2 mesiaca.