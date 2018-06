Najvyšší súd v USA potvrdil Trumpov cestovný zákaz

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 26. júna (TASR) - Najvyšší súd USA potvrdil v utorok zákaz cestovania pre občanov z viacerých prevažne moslimských krajín, ktorý zaviedol prezident Donald Trump. Súd tak zamietol námietky, že cestovný zákaz protiústavne diskriminuje moslimov z dôvodu ich náboženstva či pôvodu alebo že prezident prekročil svoje právomoci.Rozhodnutie sudcov v pomere päť ku štyrom je prvým zásadným verdiktom najvyššieho súdu ohľadne politiky Trumpovej administratívy, uviedla tlačová agentúra AP. Šéf Bieleho domu na rozhodnutie súdu reagoval na Twitteri rýchlo a stručne:Zdôvodnenie väčšinového názoru sudcov sformuloval predsedajúci sudca John Roberts, ku ktorému sa hlasmi pridali jeho štyria konzervatívni kolegovia.Roberts napísal, že prezidenti majú právomoc regulovať prisťahovalectvo.vysvetlil Roberts.Najvyšší súd v podstate signalizoval svoje konečné schválenie zákazu už vlani v decembri, keď sudcovia povolili, aby táto prisťahovalecká politika vstúpila do platnosti, hoci súdna bitka ešte prebiehala a súdy nižšieho stupňa rozhodli v tom zmysle, že Trump cestovnou politikou prekračuje svoje právomoci.Trumpova administratíva zaviedla najnovšiu verziu zákazu vlani v septembri. Išlo prinajmenšom o čiastočný zákaz vstupu občanov z Čadu, Iránu, Líbye, Severnej Kórey, Sýrie, Venezuely a Jemenu. Ako dôvod uviedla vysoko rizikové pozadie osôb aspoluprácu týchto vlád pri výmene informácií so Spojenými štátmi.Somálsko nebolo do tohto zoznamu krajín zaradené, ale vydávanie prisťahovaleckých víz Somálčanom bolo podobne pozastavené, pripomenula agentúra DPA.V námietkach na súde sa poukazovalo na to, že už Trumpove výroky počas volebnej prezidentskej kampane v roku 2016 sú dôkazom, akú mal motiváciu pri zavádzaní zákazu.