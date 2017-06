Najvyšší súd zakázal generálnej prokurátorke opustiť Venezuelu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 29. júna (TASR) - Venezuelský Najvyšší súd dnes zakázal generálnej prokurátorke Luisa Ortegovej Díazovej opustiť krajinu a vydal príkaz zmraziť jej bankové kontá.Tieto opatrenia nasledovali po tom, ako Díazová opäť ostro kritizovala súčasné vedenie Venezuely, pričom prezidenta Nicolása Madura obvinila zo štátneho terorizmu.Vedenie krajiny na to reagovalo prijatím podnetu jedného z poslancov vládnej strany. Ten generálnu prokurátorku obvinil, že koná ako líderka opozície, čo je v rozpore s povinnosťami, ktoré pre ňu vyplývajú z ústavy.Agentúra AP pripomenula, že k tomuto vývoju došlo v situácii, keď je vo Venezuele vyhlásené celoštátne pátranie po príslušníkovi polície, ktorý je podozrivý z krádeže policajného vrtuľníka a útoku granátmi a streľbou z ručných zbraní na budovu najvyššieho súdu a ministerstva vnútra.K útoku došlo v noci na stredu. Vrtuľník sa neskôr našiel opustený v štáte Vargas, v blízkosti Caracasu. Jeho pilot, policajný vyšetrovateľ Óscar Pérez, zmizol bez stopy, dodala AP.Útok si nevyžiadal obete na životoch ani zranených a na budovách nespôsobil ani závažné materiálne škody.Po útoku sa vo Venezuele objavili rôzne špekulácie: nie je jasné, či Pérez konal sám, ani to, či jeho čin svedčí o narastajúcej nespokojnosti so súčasnou situáciou v radoch armády a polície. Objavila sa aj hypotéza, že celú akcie pripravili a zosnovali vládne kruhy, aby odpútali pozornosť od existujúcich problémov krajiny alebo ospravedlnili ešte tvrdšie zákroky proti opozícii a protivládnym demonštrantom.Julio Borges, predseda Národného zhromaždenia - jedinej opozíciou ovládanej ustanovizne v krajine - vyjadril pochybnosť ohľadom Madurovej verzie, že vrtuľníkový útok bol pokusom o jeho zosadenie. Dodal, že opozícia útok stále analyzuje. Konštatoval, že "nech je ako chce, všetko svedčí o jedinom: táto situácia vo Venezuele je neudržateľná".Pérezovi priatelia tvrdia, že z jeho strany šlo skôr o snahu zlepšiť obraz polície v očiach venezuelskej verejnosti. Agentúra AP napísala, že Pérez v utorok na svojej stránke na Instagrame prečítal manifest, v ktorom svojich kolegov vyzýva na vzburu proti súčasnému vedeniu krajiny.Protivládne nepokoje, ktoré vo Venezuele trvajú od začiatku apríla, si v noci nadnes vyžiadali ďalšiu - 77. obeť. Stal sa ňou 26-ročný muž z mesta Barquisimeto v štáte Lara.