Najvyšší súd zváži ďalší postup vo veci odmien vyplácaných za Harabina

Bratislava 24. augusta (TASR) – Vedenie Najvyššieho súdu SR sa zatiaľ nerozhodlo, či podá podnet orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s vyplácaním odmien na súde pod vedením Štefana Harabina v rokoch 2009 a 2010. Najprv si chce detailnejšie preskúmať závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý mu takýto postup odporučil.informoval hovorca Najvyššieho súdu Boris Urbančík v reakcii na dnešné oznámenie NKÚ o výsledkoch kontroly. Tá sa udiala na základe podnetu NS pod vedením súčasnej predsedníčky Daniely Švecovej.NKÚ odporučil Najvyššiemu súdu na základe kontrolných zistení zvážiť možnosť podania podnetu orgánom činným v trestnom konaní. V dnešnej tlačovej správe informoval o podozrení, že na NS sa v spomínanom období nakladalo nehospodárne s verejnými prostriedkami.Najvýraznejšie zistenia kontrolóri identifikovali pri nakladaní s financiami určenými na odmeňovanie. Zistili, že odmeny sudcov boli vyplatené v mimoriadne širokom rozpätí s niekoľkotisícovými rozdielmi, a to od 50 eur do 30.000 eur, čím predseda súdu nerešpektoval zásadu rovnakého zaobchádzania, ako aj právo sudcu nebyť diskriminovaný. Dvaja sudcovia, ktorí nastúpili do zamestnania 1. októbra 2010, dostali najvyššiu vyplatenú odmenu v hodnote 30.000 eur po dvoch odpracovaných mesiacoch.informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. Odmeny boli priznané sudcovskou radou súdu a vtedajšou ministerkou spravodlivosti Vierou Petríkovou za mimoriadne výsledky dosiahnuté pri riadnom a včasnom plnení povinností orgánu riadenia a správy súdov. Podľa NKÚ však neboli vecne zdôvodnené a vyvstáva i otázka, či pracovné výsledky mohli byť v tak krátkom časovom úseku (december 2009, máj a júl 2010) opakovane mimoriadne.Najvyšší súd v júli 2016 zverejnil mzdové listy Štefana Harabina za roky 2009 a 2010, ktoré ukázali, že si ako predseda súdu vyplatil mimoriadne odmeny v celkovej výške 113.000 eur. Švecová Harabina vyzvala, aby odmeny vrátil. Ten v reakcii uviedol, že nešlo o odmeny, ale príplatok za agendu špeciálneho sudcu, ktorú mal na starosti.Harabinova hrubá mzda za sedem mesiacov roka 2009 (od júna) bola 74.591,08 eura. Mimoriadna odmena vyplatená v mesiaci december 2009 predstavovala sumu 40.000 eur. O rok neskôr už Harabin zarobil v hrubom 139.151,96 eura. Mimoriadna odmena predstavovala z toho sumu 73.000 eur. Harabin si ju nechal podľa NS vyplatiť v dvoch častiach – 33.000 eur v máji 2010 a 40.000 v júli 2010.NS zdôraznil, že na vyplatenie takýchto odmien nebol v tom čase a nie je ani dnes zákonný nárok. Pri odmenách za rok 2010 tlačové oddelenie NS pripomenulo, že si ich Harabin vyplatil sám sebe v čase,