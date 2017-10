Najvyšší ústavní činitelia SR si uctili hrdinov padlých na Dukle

Účastníci pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-Duklianskej operácie k pamätníku česko-slovenských vojakov na Dukle 6. októbra 2017. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vyšný Komárnik 6. októbra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska, predseda Národnej rady SR Andrej Danko a premiér SR Robert Fico si dnes pri príležitosti 73. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie pri pamätníku na Dukle uctili pamiatku padlých hrdinov jednej z najťažších horských bitiek druhej svetovej vojny. Na pietnom akte sa okrem viacerých hostí z domova i zo zahraničia zúčastnil i predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jan Hamáček a minister obrany SR Peter Gajdoš.povedal Kiska s tým, že za každým jedným človekom sa skrýva príbeh otca, brata, syna, mamy, manželky, dcéry, ktorých doma niekto čakal.zdôraznil prezident.Predseda parlamentu Andrej Danko povedal, že žijeme v období, v ktorom veľa vecí vnímame povrchne.povedal Danko.Podľa premiéra Fica sme krajina, v ktorej všetko spochybňujeme. Ako povedal, sú ľudia, ktorí spochybňujú, či vôbec malo význam ísť do takejto obrovskej operácie v októbri 1944.povedal premiér.Minister obrany SR Peter Gajdoš počas pietneho aktu vyznamenal Pamätnou medailou ministra obrany SR II. stupňa dvoch preživších bojovníkov - Jána Jurčišina z obce Vagrinec v okrese Svidník a Jána Štefánika z Giraltoviec.Spomienkové slávnosti sa následne konali vo Svidníku pri soche armádneho generálna Ludvíka Svobodu a Pamätníku sovietskej armády.Karpatsko-duklianska operácia bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiaca s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a Prvého československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek. Útočná operácia, ktorá mala spojiť povstalecké sily Slovenského národného povstania so sovietskymi vojskami trvala od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944.