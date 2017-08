Najvyššia súťaž hádzanárok mení názov

Hádzanárky Iuventy Michalovce Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Praha 23. augusta (TASR) - Spoločná česko-slovenská súťaž hádzanárok bude mať od sezóny 2017/2018 názov MOL Liga. Zmena názvu je výsledkom nového partnerstva so spoločnosťou MOL Česká republika a Slovnaft. Podľa prezidenta Slovenského zväzu hádzanej Jaroslava Holešu je nová spolupráca dobrou správou pre hádzanú v oboch krajinách.Najvyššia súťaž hádzanárok má od sezóny 2002/2003 medzinárodný charakter a bola hraná ako Interliga - WHIL. So zmenou súvisí aj zmena loga súťaže, ktoré bolo predstavené -uviedol prezident Českého zväzu hádzanej Radek Bendl. S príchodom silného partnera je spokojná aj slovenská strana.Slovenské kluby budú úzko spolupracovať so spoločnosťou Slovnaft, české kluby so spoločnosťou MOL Česká republika.povedal zástupca spoločnosti MOL ČR Josef Sládek. "Po vstupe do najvyššej súťaže slovenskej mužskej hádzanej, ktorá sa bude od novej sezóny hrať pod názvom Slovnaft Handball Extraliga, sme radi, že sa stávame hlavným partnerom aj spoločnej česko-slovenskej najvyššej súťaže žien. V oboch súťažiach chceme prispieť k zvyšovaniu kvality líg, pritiahnuť fanúšikov na štadióny a nadchnúť mladých ľudí pre hádzanú," uviedol zástupca spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Martin Demčák.MOL Liga sa bude vo svojej dlhodobej medzinárodnej časti hrať s 12 tímami - ôsmimi z Česka, štyrmi zo Slovenska. Česko-slovenský triumf budú obhajovať hráčky slovenského majstra Iuventy Michalovce. O českom titule sa rozhodne v národnej play off, do semifinále ktorej sa prebojujú štyri najlepšie tímy celkovej dlhodobej časti.