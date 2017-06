Najvyššie draftovaným Slovákom Ružička, vybralo si ho Calgary

Na snímke Adam Ružička Foto: TASR – Oliver Ondráš Foto: TASR – Oliver Ondráš

Las Vegas 24. júna (TASR) - Najvyššie draftovaným slovenským hokejistom v NHL za rok 2017 je Adam Ružička. Osemnásťročného útočníka si vo štvrtom kole z celkovo 109. miesta v sobotu vybral kanadský tím Calgary Flames.Ružička je odchovanec Ružinova, odkiaľ sa cez Slovan Bratislava dostal do českých Pardubíc, kde pôsobil v juniorských súťažiach. Uplynulú sezónu odohral v nižšej zámorskej súťaži OHL za Sarniu Sting. V 61 zápasoch nazbieral 25 gólov a 21 asistencií. V štyroch dueloch play off pridal dve prihrávky. Ružička reprezentoval Slovensko vo všetkých juniorských výberoch. Tento rok si zahral na MS do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi a v piatich dueloch nazbieral rovnaký počet bodov za dva góly a tri asistencie. Hral aj na šampionáte do 20 rokov.Vlani si profiligové kluby nevybrali ani jedného Slováka, rok predtým siahli po piatich - Erikovi Černákovi, Matejovi Tomekovi, Christiánovi Jarošovi, Radovanovi Bondrovi a Adamovi Húskovi.