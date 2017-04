Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus

Foto: Martinus Foto: Martinus

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (OTS) - Už po štvrtýkrát si ocenenie Absolútny víťaz Mastercard Obchodník roka odnáša kníhkupectvo Martinus, ktoré rovnako zvíťazilo aj v kategórii Mastercard Obchodník roka s knihami 2016.V utorok 25. apríla boli vyhlásení víťazi súťaže Mastercard Obchodník roka 2016 v rámci European Retail Summit v Bratislave. Prestížne ocenenia si odniesli najlepší slovenskí obchodníci. Absolútnym víťazom sa stalo opäť kníhkupectvo Martinus . To bolo tiež ocenené v rámci odborovej kategórie ako Mastercard Obchodník roka s knihami 2016.povedal Michal Meško, CEO Martinus.Cena je udelená na základe rozsiahleho reprezentatívneho prieskumu, ktorý realizuje spoločnosť GfK Czech na vzorke 1 500 respondentov z celej Slovenskej republiky. Víťazstvo si zaslúži tá firma, ktorá získa úplne najvyššie hodnotenie zo strany zákazníkov vo viacerých parametroch.• Značka Martinus bola zapísaná do zoznamov najkrajších kníhkupectiev v Európe podľa Torstena Woywooda , ale aj do celosvetového výberu v publikácii od Boba Ecksteina • Kniha Harry Potter a Prekliate dieťa sa stala najrýchlejšie predávanou knihou v histórii kníhkupectva• V Literánom stane na festivale Pohoda vystúpila Åsne Seierstad, autorka knihy o nórskom atentátnikovi Breivikovi• Ak by boli všetky objednané knihy cez www.martinus.sk za rok 2016 postavené na seba, mali by výšku približne 100 Eiffelových veží• Do súťaže Knižná šifra sa zapojilo 45 269 lúštiteľov a pokúšali sa uhádnuť zašifrovanú knihu 6 977 997-krát.• Najviac si zákazníci kupovali knihy s obálkou sivej farby (36%).• Za reakcie na požiadavky zákazníkov získalo kníhkupectvo 3. miesto v súťaži The Customer Happiness Awards 2017, ktorú usporadúva služba NicereplyV roku 2017 oslavuje Martinus už 27. výročie od otvorenia prvej predajne v meste Martin a tento rok v auguste to bude 17 rokov od spustenia e-shopu. Momentálne má kníhkupectvo 9 pobočiek po celom Slovensku, niektoré aj s obľúbenou kníhkaviarňou Foxford. Martinus je dnes najväčším internetovým kníhkupectvom na slovenskom trhu a dlhodobo sa snaží podporovať rozvoj knižnej kultúry na Slovensku.Súťaž Mastercard Obchodník roka 2016 je projektom spoločnosti Mastercard, ktorý si kladie za cieľ vyzdvihnúť tých najlepších obchodníkov a súčasne pomôcť spotrebiteľom v orientácii na trhu. Celkový víťaz aj víťazi v jednotlivých odborových kategóriách boli určení na základe výsledkov rozsiahleho reprezentatívneho výskumu spoločnosti GfK Czech. Hodnotenými parametrami bolo spontánne menovanie predajne („top of mind“), počet nakupujúcich a miera ich vernosti predajni, dôvera zákazníkov a spokojnosť s vybranými parametrami (sortiment, kvalita, personál, služby, usporiadanie). Absolútnym víťazom sa stane ten obchodník, ktorý získa úplne najvyššie hodnotenie zo strany zákazníkov, a to bez ohľadu na kategóriu tovaru.