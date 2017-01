Najvyššie postavený britský diplomat v Bruseli nečakane rezignoval

Na archívnej snímke v popredí britský exminister David Cameron a britský diplomat v Bruseli Ivan Rogers. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. januára (TASR) – Stály predstaviteľ Spojeného kráľovstva pri EÚ Ivan Rogers odstúpil z funkcie. Čakala ho pritom dôležitá úloha v rokovaniach o odchode Británie z EÚ, ktoré by sa mali začať do konca marca tohto roka.Televízia BBC dnes informovala, že Rogers bol vo funkcii od novembra 2013. Britské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo poskytnúť podrobnosti o dôvodoch jeho rezignácie.Podľa novín Financial Times mal Rogers vo funkcii zostať do novembra tohto roka. Jeho vzťahy s členmi konzervatívneho kabinetu premiérky Theresy Mayovej však ochladli po tom, ako voliči v referende z 23. júna rozhodli o vystúpení Británie z EÚ.Britská poslankyňa Hilary Bennová, ktorá predsedá parlamentnej komisii pre brexit, vyhlásila, že odchod Rogersa prišiel v kľúčovom momente a vyzvala vládu, aby zaňho čím skôr našla náhradu.Premiérka Theresa Mayová avizovala, že proces odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ formálne začne aktiváciou článku 50 Lisabonskej zmluvy do konca marca. O tom, či tak môže urobiť sama, alebo na to potrebuje súhlas parlamentu, stále rozhoduje britský najvyšší súd. Verdikt by mal ohlásiť počas januára.Rokovania medzi Londýnom a Úniou sa začnú až po oficiálnej žiadosti o odchod zo spoločenstva. Ak bude musieť podanie žiadosti odobriť britský parlament, hrozí, že sa celý proces oneskorí.