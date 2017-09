Najvyššie preferencie pred voľbami má Zeman

Na archívnej snímke český prezident Miloš Zeman Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 14. septembra (TASR) - Úradujúcu hlavu českého štátu Miloša Zemana by v januárovom prvom kole prezidentských volieb podporilo 28 percent respondentov, vyplýva z výsledkov prieskumu verejnej mienky agentúry Focus pre verejnoprávny Český rozhlas (ČRo).Prieskum, do ktorého sa v dňoch 14.-28. augusta zapojilo 1011 ľudí, však súčasne naznačuje, že 40,1 percenta oslovených ľudí sa ešte nerozhodlo, koho podporí v prezidentských voľbách 2018.Na ďalších priečkach rebríčka uchádzačov o prezidentský úrad skončili Jiří Drahoš so ziskom 13 a Michal Horáček s 12,4 percentami preferencií.Podpora Jaroslava Kuberu alebo Karla Štogla je jednomiestna, kým ďalší kandidáti Marek Hilšer, Vratislav Kulhánek, Yngland Hrušková, Petr Hannig alebo Igor Sládek podľa prieskumu nezískali ani percento preferencií.