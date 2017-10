Najvyššiu podporu z prezidentských kandidátov má stále Miloš Zeman

Miloš Zeman. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 10. októbra (TASR) - Úradujúcu hlavu českého štátu Miloša Zemana by v prezidentských voľbách podporilo najviac, a síce 31 percent voličov. Vyplýva to zo septembrového prieskumu českého Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), o ktorého výsledkoch dnes informoval spravodajský server Novinky.cz.Na druhom mieste rebríčka uchádzačov o prezidentský úrad skončil Jiří Drahoš, ktorého by podľa prieskumu podporilo 18 percent voličov. Za ním nasledoval Michal Horáček so 14 percentnou podporou.Za nimi skončil s väčším odstupom senátor za ODS Jaroslav Kubera (dve percentá), ktorý však svoju kandidatúru ešte oficiálne nepotvrdil. Jednopercentnú podporu prieskum prisúdil kandidátovi ODA Vratislavovi Kulhánkovi a lekárovi Markovi Hilšerovi.Ďalších 28 percent opýtaných sa zatiaľ nerozhodlo, komu svoj hlas odovzdá. Podľa preferencií zahŕňajúcich všetkých, ktorí nevylúčili účasť vo voľbách, podporuje Zemana 23 percent. Nasleduje Drahoš s 12-percentnou a Horáček s 10-percentnou podporou. Preferencie Hilšera, Kulhánka a Kuberu sú na úrovni jedného percenta.uviedlo CVVM. Dodalo, že Drahoš boduje u ľudí s vysokoškolským vzdelaním a Horáček zase oslovuje predovšetkým mladých do 30 rokov.