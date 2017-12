Najvýznamnejšie udalosti v živote Slovenska objektívom fotoreportérov

Na archívnej snímke pápež Ján Pavol II.(vľavo) dáva požehnanie mladému páru v kroji, ktorý pápeža privítal na letisku M. R. Štefánika v Bratislave tradične soľou a chlebom. Foto: TASR - Vladimír Benko Na archívnej snímke pápež Ján Pavol II.(vľavo) dáva požehnanie mladému páru v kroji, ktorý pápeža privítal na letisku M. R. Štefánika v Bratislave tradične soľou a chlebom. Foto: TASR - Vladimír Benko

Na archívnej snímke zľava americký prezident George Bush, slovenský prezident Ivan Gašparovič a ruský prezident Vladimir Putin pri príchode na Bratislavský hrad 24. februára 2005. Foto: TASR - Pavel Neubauer Na archívnej snímke zľava americký prezident George Bush, slovenský prezident Ivan Gašparovič a ruský prezident Vladimir Putin pri príchode na Bratislavský hrad 24. februára 2005. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na archívnej snímke je pohľad na oslavy vzniku Slovenskej republiky na Námestí SNP v Bratislave 1. januára 1993. Foto: TASR - archív Na archívnej snímke je pohľad na oslavy vzniku Slovenskej republiky na Námestí SNP v Bratislave 1. januára 1993. Foto: TASR - archív

Na archívnej snímke prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella krátko po pristátí 28. februára 1999 v kazašskej stepi neďaleko mesta Arkalyk. Foto: TASR - Vladimír Benko Na archívnej snímke prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella krátko po pristátí 28. februára 1999 v kazašskej stepi neďaleko mesta Arkalyk. Foto: TASR - Vladimír Benko

Bratislava 28. decembra (TASR) – Obyvatelia Slovenskej republiky si 1. januára 2018 pripomenú 25. výročie svojho zvrchovaného štátu. Za štvrťstoročie existencie prešlo Slovensko rôznymi obdobiami vývoja. Od prelomových udalostí, keď sa stalo členom významných svetových a európskych inštitúcií, až po problémy, ktoré musel mladý štát riešiť v súvislosti so svojím etablovaním sa v spoločenstve demokratických krajín.Dejinné udalosti, ktoré sa podpísali pod pozitívne vnímanie Slovenska medzi jeho obyvateľmi a v zahraničí, intenzívne vnímali a sledovali aj redaktori a fotoreportéri Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR). V archíve verejnoprávnej agentúry pribudli desaťtisíce fotografií, ktoré zachytávali významné udalosti v živote mladej krajiny a ktoré sa stanú informačným dedičstvom národa."Úlohou agentúrneho fotoreportéra je byť vždy tam, kde sa niečo deje. Na jeho príprave, rýchlosti a prehľade mnohokrát stojí to, či verejnosť alebo klient dostanú aktuálnu a plnohodnotnú informáciu. Fotoreportér verejnoprávnej tlačovej agentúry má však aj jednu veľmi dôležitú úlohu a tou je tvorba archívu, ktorý tu zostáva ako dokumentačný materiál pre ďalšie generácie," konštatoval vedúci Obrazovej redakcie Michal Svítok. Podľa neho v tomto prípade nejde len o strohú spravodajskú fotografiu, ale aj o záber, ktorý zachytí náladu jednotlivcov i verejnosti.Doplnil, že pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky redakcia pripravila výberovú fotosériu záberov dôležitých udalostí. To, že ich nebolo málo, dokazuje aj skutočnosť, že ku každému roku samostatnosti sa viaže jedna dôležitá udalosť, ktorá sa zapísala do povedomia verejnosti doma alebo v zahraničí.