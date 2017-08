Najzdržanlivejší voči Únii sú v rámci V4 Česi

Ilustračné foto, Praha Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 14. augusta (TASR) - Najzdržanlivejší vzťah k Európskej únii majú spomedzi obyvateľov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) Česi. S členstvom v Únii tu súhlasí 56 percent oslovených, na Slovensku 74, v Maďarsku 82 a v Poľsku 88 percent respondentov.Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu verejnej mienky špecializovaného českého centra CVVM, ako aj jeho partnerských organizácií CBOS z Poľska, Tárki z Maďarska a FOCUS zo Slovenska.S vplyvom na rozhodovanie Únie je však spokojná iba štvrtina Poliakov a Slovákov, 22 percent Maďarov a 15 percent Čechov.Na otázku, kam by sa ich krajina mala zaradiť v prípade vzniku tzv. dvojrýchlostnej Európy, odpovedalo 36 percent Slovákov, že by sa SR mala rozhodnúť pre najtesnejšiu spoluprácu s Úniou, 51 percent preferovalo voľnejšiu spoluprácu a ostávajúcich 13 percent na otázku nevedelo odpovedať.Na rozdiel od Slovákov mohli občania ďalších troch krajín V4 odpovedať i s využitím možnosti odísť z EÚ, ktorú využilo až 23 percent respondentov v ČR, kým v Poľsku i v Maďarsku sa k tejto možnosti priklonilo iba po päť percent oslovených. Za najtesnejšiu spoluprácu s Úniou sa vyslovilo 58 percent Poliakov, 41 percent Maďarov a iba 19 percent Čechov.Česi, Slováci ale v menšej miere aj Maďari a Poliaci uprednostňujú, ako vyplýva z ich odpovedí, národnú suverenitu pred efektívnosťou Únie posilňovanej práve na jej úkor. Rozdiel medzi oboma tábormi je, ako vyplýva z výsledkov prieskumu, najmarkantnejší v ČR (68:16), ale značný je aj na Slovensku (67:22), v Maďarsku (55:33) a v Poľsku (43:34) to už nie je tak jednoznačné.V SR sa do prieskumu v dňoch 31.5.-4.6. zapojilo 1012 respondentov vo veku nad 18 rokov.