NAKA odmietla podanie v kauze pôžičky ŠPF pre investičnú skupinu

Bratislava 2. januára (TASR) – Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) odmietol podanie v kauze Študentského pôžičkového fondu (ŠPF). Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru SR.Podanie bolo odmietnuté 14. decembra 2016. NAKA nevidí dôvod stíhať bývalé vedenie fondu na čele so súčasným ministrom školstva Petrom Plavčanom (nominant SNS). Ten bol predsedom rady fondu v čase, keď fond požičal 5,5 milióna eura nebankovej finančnej skupine Slávia Capital.Členkou predstavenstva investičnej skupiny bola manželka ministra Viera Plavčanová. Podľa poslanca Národnej rady SR Miroslava Beblavého (nezaradený), ktorý svoje podozrenia zverejnil v blogu uverejnenom 5. apríla 2016, bola pôžička v rozpore so zákonom. Ten určoval, že fond môže voľné prostriedky viesť len na bankovom účte.odôvodnilo odmietnutie podania oddelenie komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru SR.Vyšetrovateľ NAKA sa podľa komunikačného oddelenia zaoberal predmetným podaním a rozhodol po doplnení všetkých potrebných dokladov, výsluchoch konkrétnych osôb a ich následnom vyhodnotení.NAKA pritom pracovala s podozrením, že poskytnutím pôžičky bol spáchaný obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súvislosti s investovaním finančných prostriedkov fondu do zmenkových obchodov s obchodnou spoločnosťou.Argumentovala, že krátkodobou investíciou vo forme zmenky prišlo k výhodnému zhodnoteniu prostriedkov ŠPF. Minister Plavčan na kauzu reagoval tým, že polícia a dozorujúci prokurátori už v minulosti označili obvinenie ako nedôvodné.Medzi pochybnosťami o činnosti ŠPF bolo aj to, že platil zdravotnú starostlivosť za viacerých zamestnancov fondu vrátane ich rodín.informovalo policajné prezídium. Dôvodom je, že pravdepodobne spôsobená škoda nezakladá vecnú príslušnosť NAKA.