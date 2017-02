NAKA zadržala pracovníčku stavebného úradu v bratislavskom Novom Meste

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. februára (TASR) – Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala jednu z pracovníčok stavebného oddelenia miestneho úradu v bratislavskom Novom Meste. Stalo sa tak ešte v polovici januára tohto roka, a to priamo pri preberaní úplatku. Pre TASR to dnes potvrdil novomestský hovorca Marek Tettinger.priblížil Tettinger. Tá mala údajne inkasovať bližšie nešpecifikované sumy za úkony, ktoré súviseli so stavebným konaním. Vedenie miestneho úradu podľa hovorcu okamžite postúpili daný podnet na orgány činné v trestnom konaní.uviedol Tettinger.Hovorca v tejto súvislosti zdôrazňuje, že miestny úrad je od začiatku celého prípadu maximálne súčinný so všetkými policajnými zložkami. Odôvodňuje to tým, že samospráva si zakladá aj na transparentnosti, ktorá pre nich nie je "prázdnym" slovom.dodal Tettinger.