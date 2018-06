NAKA zatkla podnikateľa Mariana Kočnera

Na archívnej snímke podnikateľ Marián Kočner. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 20. júna (TASR) – Národná kriminálna agentúra (NAKA) zatkla v stredu podnikateľa Mariana Kočnera. Dôvodom sú zmenky a daňové trestné činy. Informuje o tom Denník N, ktorému to potvrdili zdroje z polície i prokuratúry.Podnikateľa zatkla NAKA na základe príkazu prokurátora Úradu špecializovanej prokuratúry. Vyšetrovateľ má podľa denníka urobiť prvotné úkony a zároveň rozhodnúť o tom, či podá návrh na vzatie do väzby. Ak sa s tým prokuratúra stotožní, o umiestnení podnikateľa rozhodne súd.Podnikateľ je obvinený v prípade Gatex aj v prípade vratiek DPH v súvislosti s prevodmi nehnuteľností na Donovaloch. Nedávno polícia začala stíhanie vo veci aj pre zmenky voči Televízii Markíza. Podnikateľa v ňom pomenovali ako podozrivého, obvinenie vtedy ešte nevzniesla. O Kočnerovi písal aj zavraždený investigatívny novinár Ján Kuciak. Tomu sa Kočner vyhrážal, že o ňom a o jeho rodine bude zisťovať informácie. Polícia to ako trestný čin nevyhodnotila, píše Denník N.